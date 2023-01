Conmovedor homenaje de un joven sanjuanino a un maestro caído en Malvinas en el cementerio de Darwin

jueves, 26 de enero de 2023 11:03

El joven sanjuanino Braian Espinoza está en las Islas Malvinas y compartió uno de los momentos más emotivos de su viaje. Visitó en el cementerio argentino de Darwin y decidió homenajear a un maestro, que lo conmovió con su historia. Realizador audiovisual y egresado de la ENERC, además de estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales ganó el “Regional Falkland Student Competition”, un exigente concurso organizado por el Gobierno de las Islas Malvinas y las Embajadas Británicas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Fue el único argentino elegido y que junto a tres jóvenes de los otros países, está conociendo las Islas.

"Apenas paso la puerta blanca de madera, el dolor me invadió. Es el lugar más triste que conozco. Los rosarios se golpean entre sí por la fuerza del viento provocando un ruido muy particular entre el silencio y la paz que se siente. Me dirigí directamente a la cruz mayor que está acompañada por una escultura de la Virgen de Luján y empiezo a leer uno por uno los nombres de estos héroes que tanto me enseñaron y nombraron en la escuela. Pienso en cada uno de esos jóvenes valientes, en sus batallas, en las despedidas que dieron antes de venir hasta acá, dejando atrás a sus familias y amigos para honrar y defender la causa Malvinas", relató Braian en redes sociales.

No pudo evitar transmitir lo que experimentó allí: "Los ojos se me llenaron de lágrimas; no hay explicación para la emoción que se siente; te quiebra".

Luego, contó que quiso buscar a un soldado en especial que lo movilizó por su historia. "Después fui a buscarlo a él, Julio Rubén Cao. En 1982, Julio tenía 21 años y era maestro de la Escuela Nº 32 de Gregorio de Laferrere. La guerra lo encontró enseñando, cuando decidió ir como voluntario a las Islas Malvinas. Su pasión por la educación y la Patria es destacable por eso quise rendirle homenaje. Y agregó que "desde las Islas le escribió una carta a sus alumnos lamentando no haber podido despedirse. Dos meses después de su llegada, en Puerto Argentino, Julio encontró la muerte. En la lápida quise leer la carta pero se me hizo un nudo en la garganta. Una compatriota la leyó por mí".

Conmovido, Braian le dejó a Julio una banda argentina como la que usan los chicos para hacer la Promesa de Lealtad a la Bandera. En la tela le dejó un mensaje destacando que es un héroe. "Como vos creo que la educación es algo bello y nuestra mejor herramienta para crecer como Nación. Por eso prometo defender, respetar y amar la bandera como vos lo hiciste. Sos fuente de inspiración para el futuro que nos merecemos", sentenció.