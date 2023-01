Por salarios, ATSA anunció un paro por turnos en sanatorios

martes, 17 de enero de 2023 09:56

Una tensa situación afecta a los trabajadores de la salud de las clínicas y los sanatorios sanjuaninos. Es que el incumplimiento del pago de actualizaciones salariales y de bonos motivó que ATSA convocara a una medida de fuerza para el próximo miércoles. Será por turnos, con lo que se garantizará la atención a pacientes.

Adrián Berni, integrante de la comisión directiva del gremio, explicó en radio Sarmiento que "la medida se analizó y se postergó pero la situación no da para más. Hay voluntad de diálogo y asistimos a las reuniones en la Subsecretaría de Trabajo. Ayer se cumplieron dos meses de la primera reunión y semana a semana, asistimos a los encuentros. La parte empresaria sólo nos dice que no tienen respuestas por parte del Gobierno".

Señaló que en septiembre se definieron las paritarias nacionales para el sector pero en San Juan no se cumplió. "Nos marcaron que no podían pagarlo. El 24 de enero se vencen todos los plazos de la conciliación obligatoria por lo que el miércoles 25 vamos al paro. Sin salarios, no hay salud. San Juan es la única provincia que no está pagando lo que los empresarios firmaron", destacó.

Los trabajadores del 70% de las clínicas y sanatorios locales están afectados y capta el 80% de las camas de terapia intensiva de la provincia.

Sobre la medida de fuerza en sí, la modalidad es restringir dos horas de atención por turno. "Se va a cumplir con las guardias mínimas y al final de cada turno, se afectará dos horas. Habrá manifestaciones en las puertas de las clínicas y los sanatorios", manifestó.