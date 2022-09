La esperanza del papá de Blas Díaz: "va evolucionando y cuando despierte, sabremos qué pasó"

miércoles, 21 de septiembre de 2022 11:48

Blas Díaz, querido jugador del Club Atlético de la Juventud Alianza, evoluciona en un medio de un complejo cuadro tras chocar en su moto contra un vehículo estacionado en el barrio Aramburu, en Rivadavia. Su papá habló tras superar las horas más críticas y agradeció el apoyo de los sanjuaninos.

Raúl Díaz señaló en el programa "Línea de 4" en radio La Red que su hijo: "nos avisaron del hospital Rawson que estaba en Urgencias. Hasta el momento, desconocemos qué pasó porque nadie vio nada. Hay un montón de versiones e incluso circula un video pero no se puede identificar si es mi hijo o no. Sólo él sabe lo que pasó y esperamos que, cuando mañana (por hoy) o pasado mañana, se despierte, recuerde todo".

Recordó que "el neurocirujano nos dijo que sufrió un fuerte traumatismo craneofacial y necesitaba un estudio de su cerebro, que era introducir una cámara para observar si había coágulos que la tomografía no hubiera detectado. Con mi esposa lo autorizamos y le dijimos que hiciera todo lo que tenía que hacer para salvar a mi hijo. Que no me consultara, que tenía toda mi autorización. Blas estaba en una situación crítica".

Al jugador le realizaron la cirugía y le midieron la presión intracraneal. "Si tras colocarle un cateter, no podían medir esa presión lo iban a volver a operar para sacarle un pedacito de cráneo para liberar la zona y estabilizar la presión. Gracias a Dios no se llegó a eso. En la tarde del domingo estuvo estable y no había cama en la terapia intensiva. Por eso, nos proponen trasladarlo al Hospital Privado. A las 22 hs. pudimos trasladarlo en movilidad de alta complejidad, tras una demora porque no tenía médico terapista. El servicio 107 le dio cobertura", detalló.

Una vez allí, nuevamente le practicaron una tomografía a Blas para controlarlo y lo internaron. El lunes seguía estable y resaltó que su complicación pasaba por una neumonía leve que tuvieron que tratar con antibióticos. También lo operaron de una fractura en la pierna derecha y le hicieron una traqueostomía. "Por ahí, ya está comiendo mi negrito", agregó.

Y explicó que "lo complejo de Blas son sus lesiones en la cara: tiene fracturados el hueso frontal, la nariz, hueso orbital, el maxilar y la mandibula. Hoy (por ayer) nos dan la gran noticia que se hicieron pedidos para quirófano para la reconstrucción en su cara ya que sus órganos vitales están aptos pasar una operación. Llevamos todo a la obra social para autorizar y pedir presupuestos".

Raúl no quiso dejar de resaltar el apoyo a su familia en estos días. "Quiero agradecer a todos y en especial, al personal del Hospital Rawson. Son innumerables las muestras de cariño, de gente que conozco y la que no, de los medios y de amigos de Blas. La oración es muy poderosa y seguimos pidiendo por la salud de él. Teníamos que esperar 72 horas críticas y a las 48 horas hubo una evolución muy favorable".