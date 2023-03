Sanjuanina quedó con visión borrosa tras un alisado de pelo: advirtió por un polémico producto

miércoles, 22 de marzo de 2023 10:40

Como lo hacía desde hace tiempo. Ana Avellaneda se puso en manos de su peluquera para realizarse un alisado de cabello. Pero tras el procedimiento, empezó su pesadilla. Comenzó a ver borroso y los síntomas se acentuaron; todo como consecuencia de un producto que le aplicaron para alisar: el polémico formol. En plena recuperación tras días angustiantes, la sanjuanina decidió compartir su experiencia para advertir sobre el uso de los productos y su posible consecuencia en la salud.

"No quiero escrachar a nadie; no es mi intención perjudicar el trabajo de nadie sino que seamos conscientes. Le avisé a la peluquera, a la que conozco hace mucho, de lo sucedido para que revisara qué falló. Puede ser el producto o el procedimiento; la intención es que no le pase a nadie más o que se conozcan los riesgos. Después, cada uno decidirá", expresó Ana a Diario La Provincia SJ.

Es conocida en el ámbito de los proteccionistas de callejeritos por su labor con ellos, alimentándolos, asistiéndolos y colaborando con adopciones. Es más, tiene un emprendimiento "Happy Pets", en el que fabrica cuchas con neumáticos y los fondos de la venta está dedicada a esa labor. "Hoy por hoy, me cuesta escribir bien, tengo que usar el teclado agrandado en la pantalla del celular. No puedo coser; no puedo trabajar ni tampoco manejar para ir a darle de comer a los perritos que asisto", lamentó.

Ana dio un detalle de lo que le sucedió en redes sociales, alentada por una amiga peluquera que está en contra del uso de productos con formol. Sensibilizada por su situación, accedió a realizar el mensaje.

"Estuve en muchos médicos y no me reconocían que podía ser el formol. Mi tía, que es neuróloga, estuvo todo el tiempo a mi lado y me diagnosticó desde el primer momento que me vio y que le conté lo que había pasado. Me empecé a sentir mal: ardor en la cabeza, visión borrosa luego del alisado. Siempre me hice alisado y nunca tuve problemas antes. Le dije a la peluquera lo que me había pasado para que se cuidara ella y a sus clientas. Lo mío ya estaba. Para mí fue el producto; ella (la peluquera) siguió el procedimiento de siempre y me cuidó también", contó. Ahora, completó un esquema de medicación de 5 días y le advirtieron que su recuperación será lenta.

Tras compartir su situación en redes, Ana recibió mensajes de otras personas en solidaridad y también confirmó que el formol es un material que genera riesgos a la salud, pese a que los productos están a la venta y algunos peluqueros lo usan.

En su mensaje, señaló que: "el 3 de marzo me hice un alisado, siempre me lo hago, pero esta vez lo sentí diferente. En el momento el cuero cabelludo estaba ardiendo y al otro día al levantarme me di cuenta que tenía la visión borrosa. Pensé que sería una molestia temporal pero no fue así. Pasé mis peores días, fue una pesadilla, veo borroso ya hace más de 10 días".

Detalló que "fui a una clínica, donde agradezco la atención rápida del médico oculista, aunque después fui al hospital a que me hicieran tomografía y resonancia (pedido urgente del médico) y en resumen ni les importó, no me quisieron atender por la obra social. En fin, logré pagar particular los estudios gracias a mi mamá (tuvo que pagar 30 mil pesos) y no se encontró nada en el cerebro, gracias a Dios. Ellos insistían que no era por el formol. Logré que me viera mi oculista y gracias a mi tía (que me acompañó en todo momento) me medicaron. Estoy con corticoides y vitaminas, tengo que estar tranquila, pero a veces imposible porque se me pasan mil cosas por la cabeza porque no puedo escribir, ni manejar, ni trabajar".

"Ruego sanarme, ruego volver a mi vida normal. Tengo hijos, animales, ayudo y alimento animales de la calle, hago colchones para mascotas (no puedo usar la máquina de coser) y si no trabajo no puedo seguir ayudando. Sé que todo es paciencia. Les cuento lo que me pasó, para que tomemos conciencia de ciertos productos como el formol, que casi me dejó ciega, y no se lo deseo a nadie lo que pasé y lo que estoy pasando. Lo que deseo es volver a mi vida normal,a la vida que elegí,cuidar a mi familia,cuidar lo mío,trabajar y seguir adelante", sentenció.

Síntomas graves

El formol, detalló un informe de Mendoza Post, se usa un shampoo con mucho sulfato, para que la cutícula quede expuesta completamente. Luego se seca el cabello y se coloca el producto a uno o dos centímetros de la raíz, tratando de no tocarla. Si llegara al cuero cabelludo, éste se descamaría mínimamente.

Acto seguido se hace brushing y mucha plancha. Por ende, al darle tracción con el cepillo, calor con el secador, más calor con la plancha, se rompe la estructura del cabello y se “petrifica” en el lacio.

Si hay un "mal uso" del producto o si no se preparó bien, la persona que se hace el alisado puede sentir ardor o picazón en los ojos y lagrimeos. Se puede enrojecer la piel y se descama el cuero cabelludo ya que se derrite la cutícula natural.

Si una persona es alérgica, se le "puede cerrar el pecho", lo que lleva a una intervención médica urgente.