Grabaron liquidaciones de sueldos docentes con el descuento por los días de paro en San Juan

Mientras se cumplen 16 días sin clases en San Juan, Gobierno confirmó que se grabaron los descuentos por días de paro en los sueldos de los docentes sanjuaninos. Se aplicó el principio "día trabajado, día pagado" y se tuvieron en cuenta las faltas de los maestros y profesores desde febrero. Hasta ahora, no hubo una directiva oficial para no proceder al descuento.

Así lo explicó la secretaria administrativa financiera del Ministerio de Educación, Daniela González en diálogo con radio Colón: "avanzamos con normalidad en esta tarea y nos dieron un día más para hacer las liquidaciones de sueldos porque este mes fue mayor el trabajo. Tenemos así, una jornada más para completar el trabajo informático y grabar sueldos. Sobre no descontar, no hemos tenido, hasta ahora, ninguna directiva distinta. Seguimos trabajando con las planillas que habíamos pedido de asistencia y novedades. Su detalle se grabó".

Acerca de los descuentos de los días de paro, dependerán de la situación de cada docente. "No todos tienen el total de los días, se acentúa más la inasistencia desde el día 1 de marzo, que fue el inicio de clases. La primer circular con la que trabajamos fue con las inasistencias desde el 16 de febrero (fecha en la que se presentaron los docentes en las escuelas) al 1º de marzo. Luego, en una circular, pedimos la asistencia hasta el 10 de marzo y en una tercera circular, la asistencia hasta el 16 de marzo", detalló.

Se grabaron, con ello, los descuentos por días no trabajados desde el 16 de febrero al 16 de marzo.

González explicó que "hay un panorama variado ya que no sólo se adhirieron maestros, sino profesores que trabajan por horas cátedra. En Secundaria, la situación es diversa por ese motivo. Además, hay docentes que han ido más días a trabajar que otros. Otros docentes empezaron a trabajar a partir del pedido de la tercera circular de asistencia".

Expresó que "hay pocos docentes con inasistencias en febrero. En cuanto a niveles, en Secundaria y Superior tenemos el 100% de asistencia. Es muy relativo el panorama de las inasistencias, por ello se está tomando una por una".

La funcionaria manifestó que en los casos que los directivos no hayan presentado planillas de asistencia o los datos pedidos en las tres circulares: "en marzo, se toma que no asistió a trabajar toda la unidad educativa. Si no tenemos la planilla de asistencia, no podemos corroborar si el personal asistió o no".