Laila, la cantante de ópera embarazada que conmueve hasta las lágrimas en la Peatonal

martes, 21 de febrero de 2023 15:11

Imposible no sentirse hipnotizado por su canto. En medio del ir y venir propio de la peatonal del microcentro capitalino, Laila Nefa para el tiempo con una interpretación que eriza la piel. Una versión del "Ave María" hace emocionar hasta las lágrimas a quienes no pueden más que frenar su paso para contemplarla. Serena, segura y con un embarazo avanzado, la cantante sanjuanina es un bálsamo artístico en el polo comercial y este feriado, cosechó merecidos aplausos.

"Canto desde los 6 años y aprendí a cantar de oído; escuchando la música y viendo videos. La música es algo que me gusta de chiquita", contó la artista de 21 años a Diario La Provincia SJ.

Laila comenzó cantando en la Peatonal en diciembre pasado y endulza el paseo con su voz. "Decidí cantar acá tras conocer a Hugo Cardenas (cantante de tangos) y me encantó lo que hacía. Me ofreció cantar con su micrófono, lo hice y me emocioné mucho al ver que a la gente le gustaba. Fue ahí cuando me dije: "voy a hacer esto". Me dio un micrófono, me conseguí un parlante y así empecé y me largué solita".

La joven confesó que "mi vida gira en base al arte. No sólo la música sino que me gusta pintar, dibujar; me encanta confeccionar cosas y moldear... todo lo que tenga que ver con el arte. También, me atrae tocar todo tipo de instrumentos musicales y me interesa estar siempre aprendiendo. Pero de todo lo que hago, el canto se apodera de mí".

Este viernes, Laila cumplirá 7 meses de embarazo y su bebé, que se llama Octavio, ya conoce los aplausos que recibe su mamá desde la panza. "Digo que es mi querubín y es mi inspiración al cantar. Me patea cuando canto ópera. Le gusta mucho cuando la interpreto. Desde los 11 años canto ópera; antes me inclinaba por lo melódico. Fue cuando comenzó a cambiarme la voz y mi abuelo me puso en contacto con la música clásica y la elegí. Cuando se me acomodó la voz, comencé a consolidar mi repertorio".

Su abuelo era el reconocido médico Oscar Meljen Nefa, uno de los fundadores del Hospital Privado: "a él le encantaba la música clásica y me mostró todo de ella. Siempre me apoyó en mi sueño al igual que mi mamá, que también se llama Laila que guió mi desarrollo musical en lo melódico. Ambos son mis pilares, al igual que mi hijo y mi esposo Adrián Sandez. Él me ayuda con todo, con los equipos, con las técnicas de vocalización y me acompaña, tras organizarse con su trabajo".

Algunas de sus canciones en YouTube: