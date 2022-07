En busca de la calidad: expectativa por la formalización de alojamientos turísticos tras "competencia desleal"

lunes, 4 de julio de 2022 21:51

La sanción de la nueva ley de Turismo generó expectativas en el sector que busca crecer en calidad. Debido a la reactivación post pandemia, un tema generó el reclamo de prestadores y ahora, está en vías de instrumentarse la solución. Se trata del registro formal de alojamientos y servicios que busca terminar con la informalidad.

"Era un tema recurrente y preocupante ya que tanto en alojamientos como en gastronomía es problemático. Tenemos competencia desleal en precios debido a que no tienen los costos ni las cargas tributarias de los que trabajamos en regla. Esto, en un contexto de crisis, afecta a la rentabilidad de manera directa", destacó Fabio Nievas, referente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Marcó que se afecta directamente a la calidad del servicio y también a la seguridad, ya que no se dan garantías de salubridad en el caso de la gastronomía y en alojamientos, el tema es aún más serio. "Muchas personas alquilan casas o quinchos que no cumplen con habilitaciones e inspecciones de Bomberos, por ejemplo. No se sabe el estado de las conexiones eléctricas o no cuentan con los elementos de seguridad, como matafuegos. El cliente elige un precio que le resulta más conveniente pero no sabe a lo que se expone. Con el Registro, se verán en la obligación de cumplir con todo lo exigido", agregó.

Señaló, en ese sentido, el crecimiento de oferta de alojamientos y predios con asadores y piletas en departamentos aledaños en el Gran San Juan, donde además, la publicidad se hace por grupos en redes sociales y por WhatsApp.

Consultado sobre cómo se armará el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos, que incluye todos los rubros del sector, el secretario de Turismo, Roberto Juárez destacó que se avanzará en definir quiénes lo aplicarán. En ese sentido, destacó en rueda de prensa que "nos reuniremos con los municipios para definir cómo trabajaremos y se instrumentará este registro. Será un avance paulatino".

Sobre ello, Calingasta es el departamento que decidió trabajar sólo con los establecimientos registrados y no derivar en las últimas fechas convocantes al turista a casas particulares. El director de Turismo, Heber Tapia señaló a este diario que se priorizaba "destacar la calidad del servicio por sobre la cantidad para que el turista tenga una experiencia satisfactoria en establecimientos preparados para ello".

Sobre el Registro

La nueva ley crea el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos en el que se deben inscribir las personas prestadoras de servicios como condición previa a cualquier oferta, contratación y comercialización de sus productos y servicios.

La Autoridad de Aplicación debe reglamentar la forma y modo en que se deben inscribir las personas prestadoras de servicios turísticos de acuerdo a las distintas modalidades.