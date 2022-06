Los gremios sanjuaninos, en compleja búsqueda de terrenos para nuevos barrios

miércoles, 15 de junio de 2022 07:56

A través de una operatoria especial, diferentes gremios en San Juan presentaron sus proyectos para que IPV construya barrios para sus afiliados. Con ello se buscaba dar soluciones habitacionales a muchas familias a la par de descomprimir el padrón de postulantes. Este año se estimaba iniciar con la construcción de los primeros barrios, a medida que estén listos todos los pasos administrativos para llegar a la licitación, pero apareció una situación compleja.

"Hay muchos proyectos e interés en avanzar pero para los gremios que no contaban con un terreno, la búsqueda no es fácil. Esto se debe a que tienen que contar con ciertas condiciones de accesibilidad y servicios para poder ser aprobados por Planeamiento pero no hay tantos terrenos disponibles para ello en las zonas de mayor interés", señaló el director de IPV, Marcelo Yornet a Diario La Provincia SJ.

Ante ello, las únicas opciones son "evaluar posibles terrenos en lugares más alejados y a la vez, evaluar si realmente son factibles para sus socios. Eso está llevando más tiempo de lo que tenían planificado ya que tienen que estar en área urbana".

Otro es el panorama para los que sí tenían terreno ya que están avanzando en todos los trámites administrativos. "Trabajan en el proyecto, algo que lleva su tiempo, para así poder dar comienzo a la obra. Quienes están más adelantados en ellos son Bancarios, sindicato de panaderos y UTA, que ya están en construcción", expresó.

Las claves

Recalcó que, tras casos de público conocimiento que generaron reclamos, "los gremios no venden las carpetas de casas. La gestión de la evaluación de los postulantes y posibles adjudicatarios se hace en IPV y lo mismo sucede con el pago de las cuotas. Esta es una condición innegociable. Los gremios hacen un sondeo de interesados y por supuesto, aportan el terreno que es evaluado para valorar la factibilidad, acceso a servicios y todas las condiciones que exige Planeamiento".

Para este año se esperan avances de obras en los barrios de UDA II, Sindicato de Empleados de Farmacia, UOM, Gastronómicos, Trabajadores de Casinos, SMATA, AOMA, Bancarios, Sindicato de Conductores de Taxis, Empleados de Estaciones de Servicio, entre otros.