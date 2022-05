Uñac visitará a Anabel, la emprendedora sanjuanina que espera un trasplante de pulmón

martes, 10 de mayo de 2022 11:20

Anabel Carrizo, tiene 26 años de edad y la fuerza inagotable de una emprendedora. En esa creatividad está la energía que la ayuda a luchar contra EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), que la llevó a integrar la lista de espera para un trasplante de pulmón. En la Feria Internacional de Artesanías, despertó la atención con sus modelos de almohadones, en raso con costura capitoné y bordado y hace horas recibió un mensaje inesperado.

Diario La Provincia SJ dio a conocer su historia y tras esto, el gobernador Sergio Uñac se comunicó con ella y le prometió visitarla. Ella tenía la ilusión de conocerlo, contarle de su trabajo y pedirle si podía ayudarla a conseguir una máquina para sublimar, así ofrece más propuestas de diseño en su emprendimiento llamado "Taller Milagros". Con el fruto de su trabajo, pudo comprar una máquina de coser pero ella quiere crecer más.

"El gobernador me mandó audio por WhatsApp y me dijo que él no estaba en San Juan pero que apenas llegue me va a visitar. Me va a llamar y me va a avisar", confirmó Anabel a Diario La Provincia SJ.

En tanto, la joven pudo mostrar su trabajo en una vidriera más que importante. La respuesta de los visitantes de la Feria Internacional de Artesanías fue muy positiva y con una sonrisa de oreja a oreja, contaba que todos los detalles y la confección de los almohadones son hechos por ella.

Anabel fue diagnosticada con EPOC, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a los 3 meses de vida. Por aquel entonces su familia pensó lo peor y si bien el camino fue muy difícil, hoy ella es el orgullo de todos. Es que pese a la enfermedad y los duros desafíos que le tocó encarar, nunca bajó los brazos.

"Hace un mes estuve internada porque me entró líquido en los pulmones. Por eso empecé a movilizarme con oxígeno y ahora sigo adelante pese a todo. Como me dijo mi médico, tengo que seguir adelante porque mientras más avance mejor es eso para mi salud", expresó subrayando que "con la mochila y el oxígeno me puedo movilizar bien".

Anabel está en el puesto 17 a nivel nacional de lista de espera de INCUCAI por un pulmón. Lejos de estar nerviosa por esto y la enfermedad, ella tiene la mirada puesta en el futuro y en seguir adelante, haciendo frente a todos los desafíos de la vida.

"Mi sueño es seguir avanzando, vendiendo y siempre para adelante. Gracias a dios me va lindo y he tenido mucho trabajo", expresó la joven que era vista con mucha atención por su madre, compinche y pilar, Carmen Cabañas.