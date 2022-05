Está en lista de espera por un pulmón, hace almohadones para vender y su sueño es crecer con "Milagro"

viernes, 6 de mayo de 2022 15:35

Su sonrisa es enorme y su mirada, cargada de sueños. Habla de forma pausada y con el oxígeno conectado a sus fosas nasales. Al lado de ella está la mochila de oxígeno, que la acompaña en todos lados para poder vivir. Su nombre es Anabel Carrizo, tiene 26 años de edad y con ella una innumerable cantidad de sueños por delante. Su camino no es fácil pero está confiada que mañana todo será mejor y la vida le sonreirá.

Sentada en uno de los stands de la carpa de Chimbas en la Feria Internacional de las Artesanías, Anabel expone en una mesa sus creaciones. Son almohadones realizados en raso con costura capitoné y bordado. El trabajo es artesanal y con un arte que quien pasa por allí se ve maravillado de sus obras. "Las hago yo sola", asegura la joven con una sonrisa "de oreja a oreja".

"Mi emprendimiento es 'Taller Milagros' y lo tengo en casa. Arranqué cuando tenía 19 años de edad cociendo a mano. Con lo que fui ganando compré la máquina común", contó la joven a Diario La Provincia SJ.

Anabel fue diagnosticada con EPOC, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a los 3 meses de vida. Por aquel entonces su familia pensó lo peor y si bien el camino fue muy difícil, hoy ella es el orgullo de todos. Es que pese a la enfermedad y los duros desafíos que le tocó encarar, nunca bajó los brazos.

"Hace un mes estuve internada porque me entró líquido en los pulmones. Por eso empecé a movilizarme con oxígeno y ahora sigo adelante pese a todo. Como me dijo mi médico, tengo que seguir adelante porque mientras más avance mejor es eso para mi salud", expresó subrayando que "con la mochila y el oxígeno me puedo movilizar bien".

Anabel está en el puesto 17 a nivel nacional de lista de espera de INCUCAI por un pulmón. Lejos de estar nerviosa por esto y la enfermedad, ella tiene la mirada puesta en el futuro y en seguir adelante, haciendo frente a todos los desafíos de la vida. Es por eso que le puso a su taller Milagros y sueña con tener una máquina sublimada para imprimir en tela.

"Mi sueño es seguir avanzando, vendiendo y siempre para adelante. Gracias a dios me va lindo y he tenido mucho trabajo", expresó la joven que era vista con mucha atención por su madre Carmen Cabañas.

La mujer es madre de 6 hijos, 3 son varones y 3 mujeres. Para ella su hija es un ejemplo de vida y se siente muy feliz por tenerla. "Me siento muy orgullosa y me da alegría que ella tenga ganas de seguir adelante con todo esto. Antes estaba en el puesto 26 del INCUCAI y ahora está en el 17. Mientras ella pueda andar bien hay que seguir esperando", expresó la mamá quien confesó: "he luchado mucho por ella y para mi todo esto que hace es muy fuerte".