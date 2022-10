Sanjuaninas devolvieron $40 mil que encontraron en el microcentro, tras zafar de una "avivada"

miércoles, 19 de octubre de 2022 12:46

Un hecho fortuito que pudo tener varios finales sólo llegó al que debía ser. Todo gracias a la decisión y la voluntad de tres sanjuaninas que, este miércoles, se convirtieron en "heroínas" y entregaron el dinero que encontraron en el microcentro capitalino a su verdadero dueño. El hecho revolucionó la zona esta mañana y las jóvenes se sintieron felices de no haber caído en una "trampa".

Martina Vega (16) y sus amigas Antonela Hidalgo y Wanda Jacome llegaron desde Ullum a Capital para hacer un trámite en las oficinas del Correo Argentino, en inmediaciones de avenida Ignacio de la Roza y Tucumán. "Encontramos un fajo de billetes sujeto con un elastiquín. Eran $40.000. Dimos con él después que estuvimos jugando en una máquina con peluches; cuando avanzábamos por la vereda vimos el paquete. Nos dijimos: "¿Es lo que parece?". Y sí, era dinero", detalló Martina a Diario La Provincia SJ.

Pero en ese momento pasó algo: un hombre las vio alzar el fajo y se devolvió para decirles que "lo estaba buscando". "Fuimos al lado de un macetero porque habíamos visto pasar una señora y a dos chicas, antes que nosotras por ese lugar. Queríamos esperar por si ellas volvían. Entonces vino el hombre, se acercó y nos dijo que la plata era de su hermano". Yo le dije: "¿decime cuánta plata es?". Me contestó que no sabía porque el hermano la había sacado del banco", dijo.

Martina no se dejó embaucar y no entregó el dinero a un hombre que quiso engañarla.

La chica fue aún más allá en el detalle y quiso saber si el hombre podía explicar cómo estaba organizada la plata. "Le pedí que lo llame a su hermano y le preguntara cuánto era y cómo estaba acomodada la plata porque estaba en "dos fajitos". Me dijo que era comisario y hasta me mostró una tarjeta de crédito. Igual, insistí en que llamara a su hermano. Después de eso, me dijo que fuéramos a hablar con la mujer policía que estaba en la esquina. Accedí, por supuesto", relató Martina.

El hombre, en efecto, habló con la mujer policía pero no pudo mantener su coartada. Las chicas le manifestaron a la uniformada que estaban convencidas que el dinero no era de él y quería engañarla. "Él venía muy tranquilo; pasó después que nosotras. Cuando nos vio, no nos perdió de vista. A todo esto, había guardado la plata en un buzo. No sabía ningún detalle de la plata ni quiso llamar a su supuesto hermano", manifestó Martina que desconfió desde el primer momento de esa versión.

Sin embargo, en instantes todo cambió para bien ya que apareció el verdadero dueño del dinero. Entrevistado por la policía, pudo acreditar que los $40 mil eran suyos. "Vino corriendo, alertado por un hombre nos vio en un café. Él dio todos los detalles y hasta nos dijo cuánta plata había en cada fajito. Yo la había contado y era así como dijo", agregó.

Martina se sintió feliz de haber devuelto el dinero a su verdadero dueño: "no me dejé convencer por quien nos mintió. Se lo quería llevar; quizás pensó que por ser chicas nos iba a engañar. A mí no me ganó".

Y sentenció: "mi mamá siempre me enseñó que todo se devuelve siempre al dueño. Si no es tuyo, no hay que quedárselo".