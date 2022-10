Confían en tener listo en febrero el barrio de Pocito para damnificados del terremoto

miércoles, 12 de octubre de 2022 07:54

Octubre es un mes de expectativa para la relocalización de familias que viven en asentamientos de Rivadavia en dos barrios de IPV y en ese contexto, hay otro complejo que despierta interés. Se trata del barrio Las Pampas y desde el organismo confían en cumplir con los plazos de obra.

El nuevo barrio se levanta sobre calle Mendoza, entre 12 y 13, en Pocito, y forma parte de un convenio entre la provincia y Nación para dar respuesta los damnificados por el sismo del 18 de enero de 2021, que derrumbó o volvió inhabitables muchas viviendas en el departamento.

El complejo, que en mayo recibió la visita del presidente Alberto Fernández y del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, avanza a buen ritmo de obra. "Tras finalizar la obra gruesa, se avanza en los trabajos más finos y en lo que tiene que ver con los servicios. Esta es una obra que empezó después de la de los barrios de Rivadavia, sobre fines del 2021 y estas viviendas estarían listas en febrero de 2023", destacó a Diario La Provincia SJ, Marcelo Yornet, director de IPV. Agregó que junto a ese complejo, otro que podría estar en las mismas condiciones es el barrio El Jagual, que tiene 143 viviendas.

La construcción se vio afectada por los vaivenes que tuvo el sector en cuanto a costos de materiales y disponibilidad. Sin embargo, expresó que "no tuvo una incidencia fuerte en el ritmo de obra ya que si no se pudo avanzar en un frente o en unos trabajos; se hacen otros y con ello, la obra no se paraliza".

Las familias que vivirán en el "megabarrio" de 788 viviendas ya fueron censadas y "en su momento, se hará una verificación de sus datos, de cara a la entrega. También se planificará un operativo de traslado de las familias en una logística similar a la que se aplicará en Rivadavia".

Sobre la obra

Tiene 788 viviendas de 62 metros cuadrados con cocina-comedor, baño (equipado con todos los artefactos) y dos dormitorios. El complejo contará, además, con redes de alumbrado público, cloacas y gas natural, entre otros servicios. Contará con carpintería de aluminio en ventanas y puertas de madera, instalación de gas interior completa, veredín perimetral, vereda municipal, calefón solar térmico tipo placa (sistemas compactos indirectos, de circulación natural) y termotanque eléctrico, entre otros beneficios.

En cuanto a la infraestructura urbana, el barrio tendrá redes de agua potable, cloacas, gas, alumbrado público, arbolado y espacios verdes.