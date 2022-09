Convenio de IPV con gremios: comienzan los trabajos en un barrio y avanzan otros proyectos

jueves, 22 de septiembre de 2022 08:02

Tras una firma de convenio, se estableció una operatoria especial para que diferentes gremios en San Juan pudieran construir nuevos barrios para sus afiliados, Este año se estimaba iniciar con la construcción de los primeros barrios y hay uno que encaró los primeros trabajos.

"El barrio de UTA comenzaba las obras de urbanización este mes. Lo primeros trabajos tienen que ver con realizar labores de movimiento de suelos y replanteo de las manzanas, por ejemplo. Luego se avanza con lo establecido en los proyectos", destacó el director de IPV, Marcelo Yornet a Diario La Provincia SJ.

Señaló que la mayoría de los gremios encara una etapa compleja pero lograron avances: "varios están en el proceso de compra de lo terrenos que tienen que cumplir con los requisitos establecidos por Planeamiento, deben tener acceso a servicios y estar en una zona con conectividad vial. Ese paso no es tan sencillo ya que en zonas de interés puede no haber disponibilidad de terrenos y en algunos casos, no quieren elegir un lugar muy distante de los polos urbanos".

Una vez que el gremio ya tiene el terreno, la provincia invierte en la infraestructura inicial y financia la vivienda. "Los adjudicatarios pagarán la cuota de IPV que rija al momento en el que se entrega la llave", se destacó.

Las claves

El funcionario recalcó en junio que, tras casos de público conocimiento que generaron reclamos, "los gremios no venden las carpetas de casas. La gestión de la evaluación de los postulantes y posibles adjudicatarios se hace en IPV y lo mismo sucede con el pago de las cuotas. Los gremios hacen un sondeo de interesados y por supuesto, aportan el terreno".

Para este año se esperaban avances de obras en los barrios de UDA II, Sindicato de Empleados de Farmacia, UOM, Gastronómicos, Trabajadores de Casinos, SMATA, AOMA, Bancarios, Sindicato de Conductores de Taxis, Empleados de Estaciones de Servicio, entre otros.