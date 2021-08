La mejor noticia: Joaquín, el bebé con hemofilia que conmovió a San Juan, recibió el alta

martes, 24 de agosto de 2021 18:10

En una recuperación rápida y venciendo todo pronóstico, Joaquín Toledo, el recién nacido sanjuanino que sufrió un ACV hemorrágico y recibe tratamiento por hemofilia, recibió el alta. Movilizó desde cadenas de oración hasta de solidaridad ya que su familia necesitaba con urgencia un medicamento por su enfermedad hereditaria, ya que había demoras por parte de la obra social. Ante las numerosas muestras de cariño recibidas, su mamá Yamila Cardozo compartió la buena nueva.

"03/08/21 El día que el mundo se nos vino abajo. Solo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué a él?... es tan chiquito para sufrir tanto!! ¿Por qué nos tocó a nosotros?... ¿¿Y por qué no?? ¿Quiénes somos para no pasar por algo así?Siempre dicen que Dios le pone las batallas más difíciles a los más fuertes, y confirmo que es así", señaló en un posteo en redes sociales con la foto de Joaquín junto a su hermanita mayor.

"Después de 4 semanas difíciles, de angustias, tristezas, de divagar con mis pensamientos, de no dormir y solo llorar... De tener a Feli (su hija mayor) con depresión, sin comer, triste por no poder ver a su hermanito, de sentirse mal porque él se fue y ella no le dio un besito. Hoy puedo decir que estamos completos, que míicorazón desborda de alegría, no entra en mí tanta felicidad!! Hoy Joaquín se va de alta!!", destacó

Yamila destacó que la recuperación del pequeño le valió el apodo de "gladiador" entre los médicos que lo asistieron y agradeció la atención y dedicación del personal de salud.

"Gracias a todas esas personitas maravillosas que oraron por el, por su salud y su pronta recuperación. Gracias a la familia, amigos, y compañeros de trabajo, que estuvieron a nuestros lado, ya sea físicamente o por mensajes. Gracias a todos quienes nos ayudaron a conseguir su medicación!!", enumeró, mencionando a una mujer que le llevó la donación viajando desde San Martín hasta el sanatorio. "Me va a faltar vida para agradecer tanto!!", sentenció.

El pequeño se fortalece en un tratamiento vital por hemofilia tipo A, una enfermedad hereditaria. San Juan se movilizó en cadena solidaria para ayudar a la familia para conseguir Factor VIII, un medicamento muy costoso que debía recibir cada 12 horas hasta tanto llegaran las dosis autorizadas por la obra social. Recibieron donaciones de dosis de pacientes que tienen la misma enfermedad y superaron las expectativas.

Además, un estudio les devolvió la esperanza. Tras el ACV, habían recibido un duro pronóstico. "Es un verdadero milagro. Cuando salió de la cirugía, nos dijeron que tenía muerte cerebral del lado izquierdo. Hoy nos dijeron que la cabeza está perfecta, no hay nada malo", detalló su mamá.