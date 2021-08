Tiene 17 años y lucha por alcanzar su mayor sueño: jugar en Boca y en la Selección Argentina

martes, 24 de agosto de 2021 11:37

Ama el fútbol desde chiquita. La pasión la tomó de sus hermanos pero también de los vecinos del loteo Agustín Gómez con quienes se divertía jugando en la niñez. Ximena Valent tiene 17 años y actualmente juega en la primera de la Liga Fútbol de la mano del equipo Capitán Lazo en Rawson.

Sus inicios fueron de mucho sacrificio pero también impulsada por sus padres que la incentivan a no bajar los brazos para cumplir sus sueños. El camino lo empezó cuando tenía 9 años y de ahí en más el crecimiento fue constante y tal es así que ahora sueña con llegar a Boca o la Selección Argentina.

"Cuando me vine a vivir acá me empecé a juntar con los chicos para jugar. Antes acá la calle era de ripio y hacía los arcos con piedras", recordó entre risas a Diario La Provincia SJ.

Su hermana tiene 22 años y también juega desde los 14 años, además sus hermanos son amantes del fútbol ven en ella un potencial. "Cuando me anoté en el club para el Capitán Lazo, el técnico empezó a probarme como jugadora, no tenía una posición porque recién entraba. Me probaron de 5 y luego de arquera. Al tiempo, a los 16 años me quise preparar como delantera y mi técnico me probó de 11", relató la chica quien se definió como "muy rápida" por eso quedó con la casaca de ese número.

En primera debutó con 16 años y ahora conjuga el fútbol con los estudios de la secundaria en la escuela Juan XXIII pero reconoce que tiene otra pasión: las fuerzas de seguridad. Es que sus hermanos están en la policía y ese camino también le apasiona.

"Me gustaría terminar la secundaria y seguir penitenciaria. Somos una familia muy humilde, mi papá trabaja en la municipalidad de Rawson y esta casa que tenemos la construimos nosotros desde cero, mi papá con mis hermanos", destacó la chica que tiene 3 hermanos varones y 1 mujer.

"Ellos me dicen que le de para adelante, que confíe en mi. Mis padres me apoyan muchísimo, que no pierda la esperanza, que siga para adelante si es lo que me gusta. La estoy luchando y peleando para ser la mejor. Todos me apoyan y me dicen que le de para adelante. El estudio y el fútbol son mi vida, por lo que estoy luchando", finalizó.