La sanjuanina Celeste Gonzalez ganó cinco juicios contra personas que viralizaron su contenido erótico

domingo, 18 de abril de 2021 20:22

Celeste Gonzalez es una empresaria sanjuanina, con más de diez años de experiencia en el mundo del entretenimiento para adultos. Formó parte del staff de Playboy, se convirtió en columnista de la Radio Pop con su "Escuelita de sexo" en el programa de Coco Sily, es dueña de una tienda de lencería y productos eróticos y como si fuera poco, vende de forma online fotos y videos propios.

Fue precisamente por esta última faceta que ha ganado cinco juicios contra personas que difundían sin autorización su material. El último fue hace pocos días y el denunciado deberá pagar $300 mil como forma de resarcimiento. En diálogo con Diario La Provincia SJ, la artista señaló que le gustaría que sus colegas la tomen de ejemplo y sigan los pasos correctos para hacer cumplir la ley.

"Lo que estoy haciendo es abriéndole un poco el juego a las demás chicas para que se animen a hacer juicio y a hacer las cosas correctamente. Si te dedicás al mundo del entretenimiento adulto, tenés que ir y anotar cada cosa que una hace, hay que registrarla como una obra propia. Es lo mismo que cuando hacés un corto, una película o un comercial. Yo tengo absolutamente todo registrado porque a eso lo comercializo. No es que me da $2,50, es una movida de dinero que si quiero proteger mi negocio, tengo que hacer las cosas como corresponde", explicó Celeste.

Hoy fue un gran día donde gané otro juicio contra un gil que se creía que comprar un pack le daba derecho de distribuirlo o revenderlo sin mi “consentimiento”. De contravencional pasó a penal y la multa económica que abonará en cuotas por daños y perjuicios es más que justa. — Celeste Gonzalez (@CelesteGonzalez) April 5, 2021

Asegura que no tiene problema con que se la vea desnuda, ya que es el rubro al que se dedica, pero que hay muchas mujeres que terminan atentando contra su vida luego de padecer estos delitos. "Cuando me entero por diversos medios de que hay personas viralizando el contenido que puede llegar a generarme a mí y a mi emprendimiento daños y perjuicios, pongo manos a la obra. A una mujer que trabaja con el tema de la desnudez no nos causa un daño psicológico, sino económico. Por eso inicié la que es mi quinta demanda contra personas que viralizan contenido que está a la venta y que en muchos casos lo revenden. Todo esto genera un daño comercial y se inicia la demanda correspondiente como cualquier persona que está protegiendo su obra".

Los denunciados adquirían los "packs" que vende Celeste y luego los revendían o lo viralizaban. "La lucha contra la piratería es muy difícil. Llevamos mucho tiempo luchando contra esto, desde el que graba una película o canciones en un CD. Es muy difícil de erradicar pero hay que remarla. El error es de aquellos que no la pelean. Uno tiene que inscribir su obra y de esta manera protegerse para luego iniciar el juicio correspondiente".

Ley Olimpia

Celeste ha sido en el último tiempo una de las caras visibles en Argentina en la lucha por que se implemente la Ley Olimpia. "Estoy en contacto directo con la diputada Alejandra Rojo que es la diputada que logró la ley junto con Olimpia que fue la víctima por la cual la ley lleva el nombre. Puse mi cara porque que muestren una foto mía no me interesa, estoy acostumbrada, pero a una chica que no trabaja en el entretenimiento adulto la matan. La violencia digital mata y hay muchos suicidios por esta situación", resaltó.

Cerraron éste grupo pero eso no los deja libres de los hechos. Se tienen cientos de capturas y declaraciones de diferentes mujeres que fueron sus víctimas. Todos tendrán problemas pero quienes son los propietarios y administradores del grupo tendrán los más grandes #LeyOlimpiaYa pic.twitter.com/xJOhqxNXbp — Celeste Gonzalez (@CelesteGonzalez) April 7, 2021

La diferencia que marca esta propuesta de ley que actualmente está en plena redacción, es un endurecimiento en las penas. "Hoy está tipificado como una contravención, es decir que el tipo paga $1400, le hacen hacer un curso de feminismo o algo así y listo. La verdad es que al tipo no le genera nada, no escarmienta con eso. La Ley Olimpia da años de cárcel y si vos eras pareja o tenías algún tipo de vínculo con esa persona ya sea laboral, aumenta más la condena hasta un tope de 13 años. Les pido a las mujeres que entiendan que si no se unen y luchamos todas juntas no vamos a poder acabar con la violencia digital. Si no lo hacemos por nosotras, lo hagamos a futuro por nuestras hijas. Si no nos tienen respeto al menos nos tengan miedo", sentenció.