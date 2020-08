Gastronómicos sanjuaninos consideran que podrían recibir público en espacios al aire libre

domingo, 30 de agosto de 2020 07:11

Tras los anuncios presidenciales de la nueva etapa de cuarentena en el país y el tránsito de la última semana de Fase 1 en San Juan, los gastronómicos aguardan por conocer si podrán reabrir sus locales para recibir comensales o seguirán sólo con delivery y take away. Integrantes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan siguen atentos la situación y evalúan una modalidad como la más cercana, en este contexto.

"Estimamos que podríamos recibir gente en los espacios al aire libre, llámese patios de verano, veredas y terrazas. Ya que se ha hecho mucho hincapié en que el virus se propaga con facilidad en lugares cerrados, creemos y creo en lo personal que esa es la opción más factible. Además, las condiciones del tiempo acompañan mejor esa opción", destacó en diálogo con Diario La Provincia SJ, Luis Tallara desde la entidad.Aún así, con la habilitación de espacios abiertos se reduciría considerablemente la capacidad operativa de la mayoría de los bares y restaurantes que cuentan con ese sector, mientras que otros directamente no lo tienen.

Es por ello que se van preparando para poder estar acordes a lo que se llegue a autorizar desde el 5 de septiembre "para poder trabajar más y bajo las normas de seguridad que teníamos, reforzándolas incluso por la situación epidemiológica que ahora tiene la provincia. Mientras tanto, seguimos con el delivery y el take away pero la demanda no es la misma y en estos días de detección de casos en San Juan, se resintió aún más".

Insistió además que tras cinco meses de cuarentena y de efectos graves de la pandemia en la economía, "seguimos impulsando más que nunca que se trate una ley de Emergencia para el sector de la gastronomía y hotelería ya que hubo cierres, pérdidas de empleo y nuestra actividad sigue en crisis".

Qué se habilitó en el país

El pasado 28 de septiembre, el presidente Alberto Fernández aseguró en un mensaje grabado que "el problema" de la pandemia de coronavirus "no es sólo del Amba, sino de todo el país" y mencionó que en 18 provincias existe transmisión comunitaria del virus, al anunciar la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 20 de septiembre, en un mensaje grabado que publicó en las redes sociales.

Agregó que se permitirán reuniones de "hasta diez personas al aire libre" pero continuarán restringidos los encuentros en lugares cerrados.

En una entrevista televisiva, este sábado agregó que "el riesgo de contagiarse se coronavirus al aire libre es menor, pero existe" y dijo que le pidió al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta "ser muy estrictos en los protocolos" de los bares y restaurantes que podrán atender en mesas al aire libre.

"Yo hubiera preferido esperar un poco más. El jefe de Gobierno porteño me planteó una presión muy grande de parte de los comerciantes. Pero no quiero cargar la responsabilidad sobre él porque es una decisión que tomamos en conjunto", dijo el mandatario al participar del programa "Sobredosis de TV" en el canal de noticias C5N.