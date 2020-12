Amigos quieren reflotar un club de El Mogote que fue fundado por peones

sábado, 19 de diciembre de 2020 18:30

Son amigos, antiguos y actuales jugadores de un club que tuvo su esplendor hace cincuenta años y que quiere volver a brillar. Se trata de Defensores del Globo, que está en plena búsqueda de un lugar propio para volver a estabilizarse y brindar a los niños de la zona un espacio para que puedan hacer deporte.

"Somos de El Mogote, de la zona de Villa Videla. El club fue fundado el 31 de marzo del año 1968, por unos peones que trabajaban en una finca que se llamaba "El Globo". De ahí surgió el nombre del club como "Defensores del Globo". Ahora tiene otros dueños y otro nombre", contó en diálogo con Diario La Provincia, Rodolfo Bazán, uno de los impulsores de esta nueva generación.

En un comienzo, la cancha estaba al fondo de la finca, pero tuvieron inconvenientes y se quedaron sin un lugar estable. "Creció el río y tomó la cancha así que nos quedamos sin lugar. Después tuvimos la cancha en otros predios que nos fueron prestando y al poco tiempo nos han ido quitando. No tenemos un lugar propio y lo necesitamos".

Para poder comenzar a cumplir el sueño es que lanzaron una rifa que se sorteará el próximo lunes, y la expectativa es tanta que ya tienen todos los números vendidos. "Queremos reflotar el club y tratar de sacarlo adelante para utilizarlo como medio de contención para los chicos, para sacarlos de la calle. Queremos mantenerlos entretenidos y que hagan deporte. Acá hay muchos pibes, y es una zona de gente muy humilde y el club es muy necesario", agregó Bazán.

Quien pueda colaborar, se puede comunicar al 2645641575. "Ahora estamos intentando que jueguen en un terreno que no es nuestro en los fondos de la comuna, pero no es una cancha en sí, porque el lugar no es plano. Nos gustaría tener nuestro predio propio, ya sea en este lugar o en otro. Además, estamos tramitando la personería jurídica para poder tener más peso y ayudar a que los chicos tengan una mejor infancia, todo lo hacemos por ellos", sentenció el futbolista.