Juanma Flores, el actor sanjuanino que decidió convertirse en astrólogo

sábado, 19 de diciembre de 2020 16:53

Juan Manuel Flores es un actor y modelo sanjuanino que hace una década decidió radicarse en Buenos Aires luego de recibir una beca para estudiar en la escuela de Julio Bocca. Hace dos meses decidió volver a su tierra natal y comenzar a compartir con sus amigos y el público en general los conocimientos que adquirió tras estudiar astrología humanista.

"La actuación sigue siendo el eje de mi profesión, pero nunca me puedo quedar quieto. Hace cinco años descubrí la astrología, me hice la carta astral y quedé muy movilizado con la información que obtuve. Así que empecé a hacer un curso que dura cuatro años. Lo hice por dos años, después seguí capacitándome por mi cuenta y finalmente este año lo retomé y finalicé", contó Juanma a Diario La Provincia SJ.

Fue esta semana que decidió dar a conocer todo lo que había estudiado, en sociedad con una amiga a quien conoció hace diez años en la academia de Bocca. "Tengo una amiga, Laura Biondi, que comenzó a profundizar más sobre el tarot y desde hace mucho que teníamos ganas de hacer algo juntos fusionando ambas disciplinas. Queríamos darles herramientas de conocimiento a las personas. El día del eclipse de sol, hubo una energía muy fuerte y me puse un ratito a conectarme con el universo, la tierra y conmigo. Se me vino a la mente hacer un Instagram de tarot y astrología, para hablar de piedras, de cristales, de los movimientos que están en el cielo y así surgió "Somos.el.cielo". Allí fusionamos estas herramientas milenarias".

La idea es que los interesados los sigan en la red social en la que compartirán periódicamente distintos temas y tendrán la posibilidad de realizar una consulta privada tanto de carta astral como de tarot. "Hemos tenido una muy buena devolución de la gente que comenzó a seguirnos. La idea es comenzar a hacer vivos y hacer participar a la gente, para que lo tomen como una ayuda de autoconocimiento", agregó Juanma.

Lo que sí y lo que no

Hay muchos preconceptos en lo que tiene que ver con la astrología, por lo que Flores aclara que su idea es ayudar a la gente, pero que no se dedica a la rama predictiva. "La astrología humanista se dedica a ver la energía disponible y cómo a nosotros como seres humanos nos afecta. No somos solamente el signo del zodíaco, tenemos una mezcla interesantísima de cosas que se conecta y entrelazan. Cuando uno hace una carta astral, la idea es poder sintetizar ese entramado y no mirarlo por separado sino como un conjunto. Es una interpretación de símbolos".

Esto no significa que no se realicen algunas predicciones. "Obviamente, a través de los tránsitos planetarios podés ver la energía disponible que tenés ahora o que vayas a tener durante el año. No podés decir lo que va a suceder, pero sí por dónde se puede encaminar. Hay cosas que nos pasan a nivel personal, con los planetas personales y otros transpersonales que nos afectan de una forma colectiva a todos. Hay gente que está interesada y otra que no cree, pero es un viaje maravilloso", sentenció Juanma.