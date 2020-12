Mauro Ferrarini, el joven sanjuanino que sobrevivió a un accidente vial: "quiero volver a caminar"

domingo, 29 de noviembre de 2020 17:07

Si sos de San Juan y abriste tus redes sociales en las últimas horas, seguro que te encontraste con el pedido de él. Se llama Mauro Ferrarini y necesita juntar 97 mil dólares para hacerse un tratamiento que le permita volver a caminar.

Él era un chico muy activo, deportista, pero en el 2017 un accidente de tránsito le cambió la vida. Por entonces, se multiplicaron las cadenas de oración en su nombre y tras varias intervenciones logró salir de terapia intensiva. Pero su historia no termina ahí, porque desde entonces, lucha contra su lesión medular que lo dejó cuadripléjico.

Mauro es de esas personas a las que les cuesta estar quietas y antes del accidente cualquier deporte le parecía una buena idea.

"Antes del accidente trabajaba con mi papá y mis hermanos, somos agricultores. Iba al gimnasio y me gustaba muchísimo andar en cuatriciclo, también me gustaba mucho viajar, era una persona muy activa. En octubre de 2017 tuve el accidente, estuve 1 año internado en Buenos Aires, en principio me operaron en el Hospital Italiano, luego hice rehabilitación en Fleni. Cuando volví a San Juan comencé a ir a un centro de rehabilitación, pero hoy en día la hago en mi casa", recordó Mauro en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Entrenar, entrenar y entrenar. Mauro tiene una meta y va a cumplirla.

Tiene un gran compromiso por su recuperación y hace ejercicios que equivaldrían a una caminata de 200 kilómetros por semana. "Me compré una bicifes, que me hace mover las piernas y a su vez me da estímulos eléctricos para activar los músculos y así mantener en la mejor condición posible las piernas y mejorar la actividad cardiovascular. Esto sirve también para que el cerebro no se olvide de los movimientos de las piernas y la médula busca vías alternas para su re-conexión. Realizo alrededor de 9 horas semanales que equivalen aproximadamente a 200 kilómetros", agregó.

A la par, ha realizado dos tratamientos innovadores que le han permitido mejorar su movilidad. "En febrero de 2019 hice un tratamiento de células madres en China y en Marzo de 2020 uno en México mejorando notoriamente el control de tronco, algunos movimientos nuevos en los brazos y la capacidad de dejar de usar cateterismo para orinar. Si bien no controlo completamente los esfínteres, estoy trabajando en ello. Actualmente sigo trabajando en la finca, aunque lamentablemente menos que antes y con más limitaciones".

Lo que se viene

Mauro está pidiendo ayuda para logar alcanzar los casi 100 mil dólares que cuesta el tratamiento que le cambiaría la vida. "En principio el tratamiento es en Bangkok, pero la clínica está expandiéndose en Mexico, así que existe la posibilidad de realizarlo ahí. Mis expectativas son volver a caminar, pero al ser cuadripléjico tienen que trabajar primero en los miembros superiores para que estén a su máxima capacidad así en un futuro, si Dios quiere, poder pararme sujetándome a un andador o bastones canadienses. En este momento si bien tengo movimiento de brazos gracias a hombros y bíceps no tengo control de tríceps, muñecas y manos, que es algo fundamental, incluso también para ser independiente".

Está seguro que cumplirá su sueño, no importa cuánto le lleve. "Por suerte no importa qué tanto tiempo pase desde la lesión para hacer el tratamiento, así que ni bien junte todo el dinero lo voy a hacer, tarde lo que tarde en juntarlo", sentenció.

Quien pueda colaborar, estos son sus datos bancarios:

Banco Francés

Caja de ahorro

Cbu: 0170072540000049189751

DEPÓSITO MERCADOPAGO:

35255 07697 (rapipago, pago fácil, cobro express)

TRANSFERENCIAS MERCADO PAGO: mauro_ferrarini@hotmail.com