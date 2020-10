“Enlazadas”, el movilizador mensaje de una sanjuanina que atravesó el cáncer de mama en pandemia

domingo, 25 de octubre de 2020 07:12

Un mensaje fuerte y concreto. Sin rodeos y expresado con amor; con el propósito de concientizar y sensibilizar. De mujer a mujer. Carina Retamar es sanjuanina, mamá y paciente oncológica. Las últimas dos palabras despiertan toda clase de reacciones pero lo que ella menos pretende es que todo se empañe por el miedo. Por eso compartió su experiencia con la enfermedad en un video que comenzó a viralizarse en los perfiles de Facebook de muchas mujeres. Algunas conocen su lucha y otras no, pero se sienten cercanas a ella y movilizadas por una premisa: no postergar los controles ginecológicos y que el cáncer de mama, como el que le detectaron a ella, mientras más temprano se trate tiene mejores posibilidades de llegar a una cura.

En el video, Carina habla pausado y mira a cámara con nobleza y sinceridad. Con ese mismo tono de voz, responde a Diario La Provincia SJ que acepta compartir sus vivencias para que muchas mujeres se animen a controlarse y no posterguen nada por la pandemia.

Compartió su video el 19 de octubre, una fecha especial: día de la lucha contra el cáncer de mama. “Hace dos meses en una ecografía mamaria me detectaron un nódulo pequeño. Luego, por ser sospechoso, vino una punción. El diagnóstico fue un carcinoma de mama. En el momento en que recibí la noticia me shockee, quedé paralizada y tuve muchísimo miedo. Esa palabra, en mi familia siempre estuvo asociada a la muerte. Tuve mucho miedo de morir”, detalló Carina que es profesora de Física y con su mensaje, en principio, quiso llegar a las mujeres que más quiere, a sus compañeras de trabajo y a las que conoce. Es que conocía del impacto de la enfermedad ya que perdió a una hermana por cáncer de mama, hace menos de dos años.

“Hablé con mi médico y le planteé que quería saber en qué condiciones estaba, si tenía posibilidades y cómo era esto. Vi a un mastólogo, me examinó e hizo una serie de exámenes para saber qué tipo de cáncer se trataba, cómo se iba a hacer un tratamiento y cómo era la inmunohistoquímica, es decir, su nombre y apellido”, detalló. En el transcurso de esa primera etapa, dentro de lo que le habían detectado, los resultados eran esperanzadores.

“En esta etapa, mi médico me decía: “eso es lo bueno: todo tomado a tiempo. Tranquila; tenemos tiempo”. Yo me angustiaba por eso, por el tiempo. Él me decía: “es pequeño; no te lo has detectado al tacto. Vamos a operar”, compartió con sinceridad.

La cuarentena por la pandemia no frenó la decisión tomada: “hace un mes me operaron el seno entero. Me iban a operar ambos; pero se decidió que sólo me sacaran el seno izquierdo completo, con una reconstrucción mamaria inmediata, de la que me estoy recuperando”.

Con su relato, Carina fue contundente con su propósito: “quiero decirles a las mujeres que se autoexaminen. Yo nunca lo hacía. Pero lo que les digo es que antes de encontrarse un bultito, háganse anualmente una ecografía mamaria, una mamografía, una ecografía uterina y visiten a su ginécólogo. No se descuiden. Los porcentajes de cáncer de mama son muy altos y los primeros en la estadística. En nuestro país afecta a una de cada 8 mujeres. La diferencia la marcamos al detectarlo a tiempo”.

Además, afirmó que es preciso saber que la mamografía y la ecografía mamaria no se tratan de la misma práctica sino que son diferentes y complementarias. “En la mamografía no me detectaron nada y en la ecografía, la imagen reveló el nódulo. Mi obra social quería tomarlos como el mismo estudio y peleé hasta el último para que me reconociera el derecho a la cobertura. Finalmente, logré que antes y después de la cirugía me reconocieran todos los estudios”.

La nueva etapa

Precisamente, el haber ganado en tiempo le permite a Carina llevar adelante un tratamiento menos invasivo. “Por una inmunohistoquímica favorable de receptores hormonales y debido a que los ganglios que me extrajeron no estaban afectados, puedo hacer una terapia hormonal por un período de 5 años. Es totalmente ambulatoria y no invasiva. Tengo muchas amigas que han pasado por radioterapia y quimioterapia y hoy, gracias a Dios, están bien ya que fue encontrado a tiempo y se puede hacer mucho. Por favor, no se dejen estar”. Carina profundizó en el significado del lazo rosa, como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

Pidió olvidar mitos como “que el dar de mamar mucho tiempo baja el riesgo de tener cáncer. Yo lo hice con mi hijo por tres años. O que el sólo tener una buena alimentación, hacer deporte y no fumar protege de tener la enfermedad. Yo no fumo, he hecho deporte y creo que tengo buenos hábitos alimenticios. Eso es bueno y ayuda, no lo voy a negar, pero no nos deja exentos”.

Y, en ese marco, dio la clave a tener en cuenta: “es muy importante conocer la historia familiar. Si tenés una abuela, una madre o tía que hayan tenido cáncer de mama. Con esa información te podés hacer un estudio genético y saber así si tenés una mutación del gen y así prevenir la enfermedad”.

El mensaje

Desde que difundió su experiencia, Carina recibió mucho apoyo y mensajes de mujeres. En esta pandemia en la que los abrazos son virtuales y hechos de palabras, se vio fortalecida para reforzar su mensaje: “les digo que no tengan miedo a los estudios; al qué se puede encontrar. Vayan y háganselos. Esto encontrado a tiempo tiene cura”.

Con sus palabras y su lazo rosa en el pecho, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, sentenció “estamos enlazadas y unidas. Quiero realmente que tengan una vida saludable, que no pasen por esto y que si pasan, puedan salir adelante. Les dejo toda mi luz, mi amor y estoy bien porque el cáncer ya se fue. Rezo por ustedes y agradezco a todos los que rezaron por mí”.