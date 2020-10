"No la contaba más": el crudo relato del periodista sanjuanino que sobrevivió al coronavirus

domingo, 25 de octubre de 2020 00:00

Daniel Solar es un reconocido periodista sanjuanino, integrante del staff de radio Estación Claridad, y estuvo grave por coronavirus. Por su cuadro estuvo internado en Terapia Intensiva del Hospital Rawson y sus hijas compartieron duros mensajes en redes sociales sobre el impacto de la enfermedad y pidieron conciencia a los sanjuaninos.

Este sábado volvió a su casa. Y en redes sociales dio un franco mensaje sobre lo que vivió y quiso reconocer a los profesionales del Hospital Rawson expresando su más desgarrador agradecimiento. "Así llegué a casa. Barbudo, sucio, adoloridos pero feliz. Estoy en casa y eso no lo cambió por nada. La otra foto es después del baño interminable que me di. Seguramente después contaré todo lo que pasé en Terapia Intensiva del Hospital Rawson. Fueron 4 días dónde me salvaron la vida. En serio que no la contaba más", detalló.

"Llegué respirando hilos de oxígeno y demasiado débil. Cada minuto, cada hora que lograba superar era un obstáculo más que sorteaba. Sabía perfectamente que si llegaba a las 20 hs, a las 22 hs o al otro días, era porque ELLOS estaban trabajando para que así fuera. En el HOSPITAL RAWSON hay PROFESIONALES de la puta madre. Médicos/as, licenciados/as, enfermeros/as, terapistas, personal de limpieza, que día a día van a enfrentar a un virus maldito para que los enfermos que están internados puedan recuperarse. Son muy serios y profesionales", remarcó.

Crudeza: Solar registró en imágenes parte de su internación.

"Nunca logras conocerlos porque van tapados de EPP (Equipamiento de Protección Personal), barbijo, guantes, y máscaras. Están superados y agotados pero así y todos todos los días a cada hora están al pie del cañón para seguir con la rutina diaria de cuidarnos y dejan de lado a sus familias. Es VOCACIÓN, pura VOCACIÓN. No han desoído el llamado de la RESPONSABILIDAD. No se andan escondiendo ni se escapan para zafar de su trabajo. Mi mayor respeto y estima para esos profesionales de la puta madre. Intento encontrar el RECONOCIMIENTO justo para ellos pero no logró saber cuál es. ¿Es dinerario? Puede ser. Espero que Dios ilumine al gobierno provincial para que sean lo más justo posible", sentenció.

En una camilla cápsula, el periodista fue trasladado.

Esto no es joda

Con esas palabras, las hijas del periodista Daniel Solar expresaron el dolor que sienten por el contagio de su padre con coronavirus. Las jóvenes se volcaron a sus muros de facebook para pedir que la sociedad tome consciencia de la enfermedad.

"Hoy mi papá (después de mil llamados, contactos y movidas super estresantes) fue internado por COVID 19", comienza el relato que fue publicado en la madrugada y que da cuenta de lo difícil que es alejarse de un ser querido que queda internado en un hospital para combatir la enfermedad, sólo, sin un ser querido a su lado.

"Sé que todos están cansados del aislamiento, que la sola idea de no poder almorzar un domingo con la familia duele, que no poder ver a tus amigos es un embole y que las ganas de poder hacer cosas libremente nos está superando", comienza el texto que publicaron Geraldine y Paula.

A continuación el texto completo

Sé que todos están cansados del aislamiento, que la sola idea de no poder almorzar un domingo con la familia duele, que no poder ver a tus amigos es un embole y que las ganas de poder hacer cosas libremente nos está superando.

Pero esto no es joda.

Hoy mi papá (después de mil llamados, contactos y movidas super estresantes) fue internado por COVID 19. Tiene complicaciones y necesitaba con urgencia internación. No saben lo que duele no poder estar ahí con el y acompañarlo para su tranquilidad. El sistema de salud de la provincia está colapsado, las obras sociales no saben o no quieren atender reclamos con celeridad y los médicos no se pueden clonar!!!!

Es un bajón no poder festejar un baby shower, no poder hacer el viaje que se habia planificado, suspender un casamiento y mil cosas más.

Pero más triste es la incertidumbre de si tú familiar va a poder conseguir una cama en un hospital, pensar que todo va a estar bien porque los médicos están descansados o que los recursos del estado van a ser suficientes para todos los que lo necesiten.

No pido volver a fase 1 y que la gente no pueda laburar, pero si que tomenos dimensión que quizás ciertas cosas se pueden postergar para poder disfrutar de otras.