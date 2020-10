El decano de Ingeniería, con síntomas de COVID: "llevo 10 días aislado"

domingo, 25 de octubre de 2020 00:00

Tadeo Berenguer, decano de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, tiene síntomas de coronavirus y decidió enviar un mensaje a la comunidad universitaria.

"Me encuentro con sintomatología compatible con Covid-19 y por este motivo estoy cumpliendo hoy el décimo día de aislamiento absoluto en mi domicilio particular. He realizado el análisis correspondiente, pero hasta el momento no tengo confirmación oficial del resultado. De todos modos, continúo aislado en mi hogar, sin complicaciones de salud que requieran tratamientos especiales", destacó en un comunicado oficial.

"Con respecto a los demás miembros del equipo de Decanato, aclaro que también se realizaron los análisis correspondientes y no tienen resultados oficiales hasta la fecha", explicó.

En cuanto a la situación de la Facultad "a partir del lunes 19/10, se decidió suspender totalmente las actividades para proceder a limpieza intensa y desinfección de sectores de la Administración Central: Decanato, Alumnos, Mesa de entradas, Concursos, Personal, Despacho y Área Administrativa-Contable. Posteriormente y ante la aparición de casos positivos en algunas áreas, se tomó la determinación de suspender las actividades y realizar pruebas de anticuerpos IgM e IgG a todo el personal que cumplió funciones presenciales la semana previa al 19/10, pruebas que se llevarán a cabo entre el lunes 26 y el martes 27 próximos. Cumplido ese plazo y con los resultados a la vista, tendremos un panorama general de la Facultad, y se evaluarán las medidas a tomar y la modalidad de gestión que se adoptará en consecuencia".