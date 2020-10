Tatuadora sanjuanina patentó una técnica para reconstruir areolas mamarias

sábado, 24 de octubre de 2020 23:28

Se llama Vanesa Carrizo, aunque en el ambiente artístico se la conoce como Lily Munster. Hace más de dos décadas que comenzó a abrirse paso en el mundo de los tatuajes y en los últimos años decidió volcarse a los tatuajes terapéuticos para ayudar a sobrevivientes de cáncer de mamas.

"Años anteriores recibí gente de todos lados, Buenos Aires, Catamarca, Córdoba. Iba a seguir recibiendo pero el coronavirus cortó todo. Soy la única que lo hace en la provincia pero a nivel nacional somos dos. Por eso es importante para los sanjuaninos porque es un servicio que puede mejorar la calidad de vida desde otra perspectiva", contó la tatuadora en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Comenzó tapando las cicatrices de las mastectomías con sus tatuajes pero ahora logró desarrollar una novedosa técnica que incluso ya patentó y así fue convirtiendo su estudio de tatuajes en un lugar terapéutico. "Últimamente estoy haciendo las reconstrucciones de las areolas mamarias. Lo que se hace es reconstruir el color del pezón para que quede natural. Lo registré a nacional a través de Marcas y Patentes. He logrado llegar al tono de piel exacto en pelirrojas, morochas, rubias y esto es fruto de la experiencia. Pueden ser mucho más chicos que los otros, pero son muy representativos".

Así quedó el tatuaje en un hombre.

Si bien es un proceso que lleva tiempo, por lo general el trabajo se termina en dos encuentros. "Solemos tener primero una entrevista personal para darle al tema la mayor importancia posible y otro para el tatuaje. Con todos mis clientes trato de tener el mayor respeto porque me confían sus historias personales. He tatuado mujeres de varias generaciones y siempre son trabajos muy emotivos, porque son trabajos que no van con la moda sino de una idea para mejorarle la calidad de vida".

Esta foto es del antes de la reconstrucción.

Este trabajo le ha dado la posibilidad de estar en momentos duros de la vida de muchas personas. "Recuerdo a la primera mujer sobreviviente con la que trabajé. Fue maravilloso. Todo es muy emocionante y lo mejor de todo es cuando se ven en el espejo con el tatuaje terminado. Es una alegría inmensa", agregó Lily.

Pese a que usualmente es un trabajo que se realiza en mujeres, no es exclusivo. "Lo he hecho en hombres y en mujeres. Es muy poco hablado el que los hombres también padecen de cáncer de mama pero existe. En este caso la reconstrucción que hice fue por un accidente que derivó en una infección en la sangre. Hay muchos hombres que me consultan en privado y por eso quiero que esta información llegue a los que lo necesitan". Trabajo terminado.

Finalmente, la artista hizo una invitación para aquellos que estén recuperándose y necesitando de su arte para terminar de sanar. "Quiero invitar a los sobrevivientes de cáncer de mama a estar en contacto para alistarse en tattoos terapéuticos a través de la labor solidaria de la ONG "Trazos de luz", para lo que queda del año y para el próximo", sentenció.