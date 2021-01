"Mis hijos no lo entienden": el dolor de Sabrina por su triple pérdida en la tragedia sanjuanina en Pinamar

domingo, 17 de enero de 2021 10:07

Se cumple un año en el que la vida de las familias de Nicolás Miranda, Alberto y Daniel Camino cambiaron por completo. Tanto en San Juan como en Buenos Aires, las familias encaran una lucha intensa por justicia. Los tres fallecieron tras ser impactados de frente por una camioneta que se cruzó de carril y que iba guiada por Diego Zaupa, procesado por homicidio culposo agravado por manejar con alcohol en sangre, a contramano y con pluralidad de fallecidos.

Sabrina Camino es esposa de Nicolás, a quien conoció en Buenos Aires en su proyecto de vida, apostaron por vivir en San Juan. Daniel, papá de la joven, era sanjuanino y tenía una estrecha relación con su papá Alberto. En un viaje que se suponía iba a ser sencillo para los tres, encontraron la muerte.

Eso es lo que, explicó Sabrina, sus dos hijos pequeños no pueden entender. "El 19 de enero se cumple un año del arrebato de tres vidas. Y aunque entiendo que la muerte es una trascendencia no dejó de pensar en mis pequeños hijos. Ellos no logran entenderlo como yo. Ellos extrañan a su papá y no entienden porque la camioneta no los vio que venían en el auto. Esa fue una de las preguntas que me hizo mi hijo. Y a veces como mamá duele más no saber o no encontrar las palabras para explicarle", señaló.

La pareja tiene un nene y una nena. Ambos sufren la pérdida de su papá pero también de su abuelo y su bisabuelo. Estos meses han sido muy duros para ellos y este 19 pedirán justicia. "Les pido que me acompañen en la pequeña marcha que haremos a las 10 hs. en la Plaza 25 de Mayo. A la misma hora, se hará también en la Fiscalía Nº 4 de Pinamar. Pedimos una justicia ejemplar para Diego Zaupa; pedimos justicia por los tres", destacó.

“Estamos cerca de la instancia de juicio oral. El 19 de enero, a la misma hora de la convocatoria en San Juan, estaremos en la puerta de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 de Pinamar, pidiendo justicia. Vamos a repartir flores blancas y volantes, cumpliendo todas las medidas sanitarias y el distanciamiento”, señaló Cristina Vera, mamá de Nicolás, a Diario La Provincia SJ.

Para la familia, no fue un accidente sino “un asesinato ya que el conductor iba alcoholizado y sobrepasó una curva señalizada con doble línea amarilla, a 160 km. por hora. Por lo que hizo, chocó con otro auto y después impactó en su camioneta Ford Ranger contra el auto Toyota Corolla en el que iban Nicolás, Alberto y Daniel y los mató”. El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas del 19 de enero a la altura del kilómetro 386 de la ruta 11, que une Pinamar con Mar de Ajó, y que en ese momento tenía mucho tránsito en plena temporada veraniega.

“Mi hijo Nicolás iba con su suegro y el abuelo de su esposa. Mi hijo dejó dos niños pequeños (había formado su familia en San Juan). Se quedaron sin su papá, su abuelo y su bisabuelo. Zaupa está libre y lo que le pedimos al juez David Mancinelli es una condena ejemplar para que esto no vuelva a pasar y que como sociedad no naturalicemos esto. El fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, pidió que se lo detuviera y el magistrado lo liberó”, había destacado Cristina.

A Diego Zaupa le dio positivo el test de alcoholemia, se sumaron elementos como pericias accidentológicas y según testigos, iba haciendo zig-zag en su camioneta. Lo que se pretende es que se considere el dolo eventual, que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión.