Traspasos y la despedida de las líneas "de siempre", los desafíos de los choferes con la Red Tulum

domingo, 17 de enero de 2021 08:17

San Juan tendrá próximamente el nuevo sistema de transporte público de pasajeros Red Tulum y no sólo los pasajeros deberán adecuarse a los cambios sino también quienes guiarán las unidades por recorridos diseñados para lograr mejores conexiones entre los departamentos, con mayor agilidad. Pero eso implica dejar atrás, para un grupo sobre todo, años de trabajo con una misma rutina.

"Somos conductores y por sobre todo, ese es nuestro trabajo. Lo que no quiere decir que no se sienta nostalgia ya que para muchos compañeros significará la despedida de su línea de siempre; esa que manejaron por más de 20 años y en el mismo turno. Eso significa reconfigurarnos nosotros frente al volante. Son cambios fuertes pero hay expectativas", señaló a Diario La Provincia SJ, Sergio Barboza, secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional San Juan.

Noticias Relacionadas Lotes y departamentos, lo más buscado para comprar en San Juan

Destacó que la Red Tulum traerá cambios en el trabajo de 1514 trabajadores del transporte público en San Juan, entre choferes, personal de técnica y administrativos. "Estamos convencidos de una mejora no sólo para los usuarios sino también para reclamos de nuestro sector con respecto a las frecuencias y en la forma de trabajar. Por supuesto que, como todo gran cambio, va a requerir ajustes a medida que avanza la puesta en marcha pero de eso se tiene conciencia desde un principio", agregó.

Sobre los traspasos de choferes de una empresa a otra, por la nueva distribución de las líneas, destacó que "aún no se han concretado y de hacerse, serían pocos. En principio, la que se reestructuraría es la empresa Vallecito por las líneas que tendrá y algunos compañeros podrían ser reubicados pero aún no hay nada concreto". Mientras que sobre las capacitaciones que recibirían los choferes por parte de Tránsito como atención al pasajero, cómo informar los nuevos recorridos y hasta Inglés, expresó que las conversaciones para planificar no se han retomado aún pero "estamos abiertos a favorecer todo lo que mejore nuestro trabajo".

Operativo para difundir los nuevos recorridos

Entre el 18 y el 30 de enero el Ministerio de Gobierno movilizará un amplio despliegue informativo a cada departamento de la Provincia para compartir detalles sobre Red Tulum y, sobre todo, acercar a cada usuario de la provincia las respuestas necesarias ante la inminente implementación del nuevo sistema de transporte. La ministra Fabiola Aubone y funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte, junto con sus equipos, recorrerán personalmente cada jurisdicción.

El itinerario departamental comienza el lunes 18 en Valle Fértil, sigue el 19 en Jáchal e Iglesia, luego Calingasta el 20, y continúa con un calendario intenso de día a día en cada uno de los departamentos sanjuaninos. Allí, los equipos de MinGob presentarán el proyecto públicamente, despejarán dudas, proveerán al municipio kits informativos y establecerán junto a los jefes comunales y sus respectivos equipos los espacios físicos que serán sede informativa de Red Tulum.

Simultáneamente, se dispondrá de puestos informativos en zonas puntuales de la Ciudad: Peatonal, Centro Cívico, Teatro del Bicentenario y Terminal de Ómnibus de San Juan. En estos puestos los usuarios podrán consultar acerca del funcionamiento de la Red y recibir información, de 9 a 12 hs. durante la mañana, y de 18 a 21 hs. en horario de tarde.

"El gobernador, Sergio Uñac, nos propuso pensar el transporte público como una oportunidad moderna y transformadora y que, a su vez, nos impulsara hacia un escenario deseado de territorio atendiendo las necesidades más concretas de la población sanjuanina. Esta será nuestra tarea, y queremos que todos los sanjuaninos y sanjuaninas, en esta campaña informativa, conozcan las posibilidades de este sistema" comentó la ministra de Gobierno.

“Con RedTulum abordamos al transporte como un bien social y cultural y con una mirada sistémica; reconociendo que el desplazamiento diario de las personas es uno de los factores que impulsa la movilidad social y económica de la población" aseguró Fabiola Aubone.