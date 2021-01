Lotes y departamentos, lo más buscado para comprar en San Juan

domingo, 17 de enero de 2021 07:48

Los inversionistas en inmuebles en San Juan han estado atentos a las oportunidades que se han generado tras la tendencia de un porcentaje importante de dueños de retirarse del mercado del alquiler y ofrecer sus propiedades. En ese sentido, la búsqueda y las operaciones se han direccionado hacia dos posibilidades.

"La nueva ley de alquileres iba a tener ese impacto y en lo que se refiere a la oferta, se ha reducido notablemente en el mercado inmobiliario. Pero en lo que se refiere a las ventas, la balanza se ha movido ya que los sanjuaninos que tenían dólares han mirado con buenos ojos esa posibilidad de invertir", destacó a Diario La Provincia SJ, Mauricio Turell de la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias de San Juan.

De acuerdo al operador inmobiliario, en el Gran San Juan se pueden conseguir departamentos por menos de un millón de pesos en zonas como Rawson y Chimbas; lo que no es poco tentador para los inversionistas. El destino puede ser para nueva venta o uso familiar, dependiendo las circunstancias. "Se llega a operaciones de hasta 4 millones por viviendas en zonas del Gran San Juan, tomando preferencia por Capital, Santa Lucía, Rivadavia y Rawson. También hay interés por lotes con acceso a servicios y hay una oferta interesante al igual que en departamentos, que es lo más buscado", destacó.

Ante las dudas para viajar al exterior y tomando en cuenta el mercado del dólar es que quienes tienen capacidad de ahorro o "costumbre" de invertir en la moneda norteamericana optan por incursionar en la compra venta de inmuebles.

De acuerdo a Turell, esta agilidad en las operaciones podría o no tener un impacto futuro en la ampliación de oferta de alquiler, que se ha visto muy resentida desde antes de la promulgación de la nueva ley. "Los dueños evaluaron que el aumento que logren en contratos de 3 años no les favorece. Esto ya se venía anticipando y por eso, de cada 10 inmuebles, 7 se venden y 3 se alquilan. En cuanto a los que estaban alquilados por inquilinos cumplidores, hay dueños que han priorizado conservarlos y se han hecho las renovaciones. Más allá de la vigencia del decreto nacional, han optado por pagar todo y no acumular deudas".