Declaró el dueño del pitbull y la familia de Lara, estalló del dolor: "estamos muertos en vida"

miércoles, 23 de septiembre de 2020 22:13

"Estamos muertos en vida". Con esas palabras, el papá de Rebeca Lara Agüero, la nena muerta tras el ataque del pitbull en Rawson, expresó el dolor y la impotencia que siente al conocer lo que declaró este martes el único detenido por la muerta de su hija.

Braian Silva, el dueño del perro, se presentó a la declaración indagatoria en el Tercer Juzgado Correccional, ante la jueza Mónica Lucero, y con la presencia de la fiscal Silvina Gerarduzzi. En la ocasión dijo que su perro era tranquilo y que el día del ataque la nena de 9 años estaba tocando una perra en celos y por eso reaccionó así el animal. Luego confesó que el perro se escapó porque se le rompió el candado y cuando advirtió lo que pasaba, agarró al animal y lo encerró pero no volvió a salir porque los vecinos atacaron la vivienda con piedras.

Estas palabras, generaron un gran dolor en los padres de Lara quienes siguen atentamente el avance de la causa y piden no solo que no lo dejen libre a este hombre sino que caiga sobre él todo el peso de la ley.

"Estoy muerto en vida, y más con lo que vi. Mi hija era un ángel que sufrió tanto desde chiquita. Me duele en el alma todo esto", comenzó expresando Fabian Agüero, papá de la nena, a Diario La Provincia SJ.

Luego indicó que es mentira que su hija se acercó a una perra en celos y por eso el animal atacó: "mi hija no se acercaba a los perros ni a los gatos. No le llamaban la atención, le gustaban las plantas. No era de salir a la calle, más que a la vereda, a la vecinita de al lado, pero siempre los niños venían a mi casa. Esa versión que dice el hombre ni ahí es verdad".

La abogada de la familia, la doctora Romina Vargas Chirino, este jueves tendrá acceso al expediente para saber cómo se encamina la causa. Según indicó el padre de Lara, se buscará que se cambie la carátula a homicidio simple con dolo eventual, para de esta forma que caiga el peso de la ley sobre el dueño del perro.

"Pido justicia, estamos partidos al medio. Todas las noches no se duerme en esta casa. Mi señora se levanta, viene al fondo, miramos las plantas, no dormimos", lamentó el hombre quien subrayó que quiere "que se haga justicia y que esos perros no existan más. Dios quiera que no haya más Lara. También creo mucho en la justicia divina, Dios y la Virgen".

Fabián dio gracias por el apoyo a los vecinos. "Siempre hemos sido bien queridos y tenemos la contención de ellos que nos vienen a ver. Es fundamental porque es una ayuda grande", indicó. Además agradeció al municipio de Rawson, al área de Inclusión Social por la asistencia que brindaron.

Lara era un ángel para la familia y fue una nena "muy sufrida" desde chiquita. Pasó por 9 operaciones a raíz de que tenía labio leporino. Le faltaban 2 operaciones para terminar, una por dentro y la última de estética.

A raíz de lo que ocurrió, la familia vive momentos muy duros e incluso decidieron no pasar más por la zona donde vivía el perro. "Soy de bajo recursos, mi único trabajo es cuidacoches y por esa cuadra ya no paso más. Además trabajo en una cooperativa, en el mismo barrio, limpiando y he pedido limpiar acá para adelante para no ir para allá", finalizó.