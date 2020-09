El dolor de la hermana de Lara: "no puedo creer que en vez de un juguete, te compremos flores"

viernes, 18 de septiembre de 2020 17:00

En medio de la conmoción y dolor que azotan a la familia de la pequeña Lara Agüero de 9 años, quien falleció el pasado lunes tras el ataque mortal de un perro pitbull, en el interior del Barrio Malimán, en Rawson, una de las hermanas de la menos usó sus redes sociales para despedirse de "su flaca".

Con fotos de la pequeña, Milagros contó toda la lucha de Lara durante su corta vida producto de tener que enfrentarse a diferentes operaciones. "Pasaste por tantas operaciones mi flaca, cuánto sufriste en esta vida, cuánto la peleaste para que en un abrir y cerrar de ojos ya no te podamos abrazar más", comenzó relatando la joven junto a imágenes de Lara.

El posteo lo hice también en medio de agradecimientos para todos los vecinos que acompañaron a la familia este jueves, cuando se convocaron para pedir justicia por la nena.

"No puedo creer que te voy a tener que ir a ver a un cementerio, que en vez de un juguete te tengamos que comprar flores, no quiero, no puedo entender por qué te pasó esto, mi niña", escribió sumida en profundo dolor.

Y agregó que "siempre éramos las 4 hermanas, ya no. Lo más doloroso es ver tu ropita, tus juguetes y tus plantitas, mi muñeca".

Ante el posteo, Milagros invitó a la sociedad en general a acompañarlos el próximo lunes en inmediaciones de Tribunales, donde se llevará una nueva marcha a una semana de la tragedia.