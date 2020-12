Tras el procesamiento por violencia de género, Eduardo Cáceres hizo su descargo: "la verdad sé que llegará"

miércoles, 16 de diciembre de 2020 13:49

El magistrado Federico Rodríguez, del Cuarto Juzgado Correccional, determinó que el legislador nacional por San Juan, Eduardo Cáceres sea procesado por "lesiones leves agravadas por el vínculo"ante la justicia. Además, se resolvió un embargo de $250.000 y no se dictó prisión preventiva. Fue denunciado por la autoridad del PRO San Juan, Gimena Martinazzo con quien tenía una relación afectiva.

Tras la notificación, el legislador que está por licencia debido a esta situación hizo su descargo en las redes sociales y dio un detallado panorama de las pruebas que presentó al magistrado y que según aseguró, no fueron valoradas. El extenso escrito fue titulado: "La verdad sé que llegará".

Este es su posteo:

"Desde el primer momento me puse a disposición de la justicia, pedí que me quitaran los fueros y licencia como diputado. El juez no hizo lugar a pruebas ofrecidas por mi defensa, tales como registro de cámaras incorporadas en la investigación en las que se evidencia que dos horas después del supuesto hecho de violencia y en donde la denunciante dijo sufrir un calvario y temer por su vida, es llevada por mi hasta su domicilio para dejar unas llaves a su hija e ingresar nuevamente a mi vehículo, para regresar a mi casa y permanecer alrededor de 12 horas más, hasta que la llevara nuevamente a su casa, fuera de toda lógica dentro del sentido común. En ese registro no se demuestra ningún tipo de violencia ni en su actitud ni en ninguna parte de su cuerpo.

El juez tampoco valoró la prueba de que el mismo día en horas de la tarde, la denunciante me llamó para que le llevara unas gotas que se había olvidado en mi cocina, y en el registro de las cámaras se la ve con short y remera manga corta sin presencia de lesiones al momento de ingresar a mi vehículo.

Más aún, el juez no hizo lugar al pedido de cámaras de seguridad de la clínica de una médica que me hizo saber que habiendo escuchado en los medios que la denunciante el día anterior a la denuncia no pudo salir de su casa por dolores ni tener voz, estuvo realizándose mesoterapia en piernas y caderas, como botox en cara y labios que generan hematomas, y que poseía fotos de la denunciante sin ningún tipo de lesiones en su cuerpo antes de intervenirla.

Luego esa médica desconoció el diálogo conmigo en sede judicial, pero sus dichos quedaron acreditados en mensajes de textos certificados ante escribanía pública e incorporados en la causa.

El mismo informe del médico legista que identificó lesiones en la denunciante ubica las mismas en un día diferente al supuesto hecho de violencia.

El juez tampoco valoró las 22 llamadas realizadas de la denunciante hacia mi y no respondidas el día anterior a la denuncia, y mensajes como “Llamame YA”, “Que pena que no me atendes”, “Te voy a denunciar por violencia de género”, “Te llamo y no respondes”, “De esta no salís”, “De esta no salís nene”, “Me encargué de hacer varias cosas esta mañana”, “Te mando fotos”.

No quiero ser tan extenso en demás detalles, pero lamento que el juez no haya tenido el valor de ir a fondo con la verdad.

Confío en que la verdad se descubrirá, ya que esta resolución es la primera etapa de la investigación, la cual se apelará en todas las instancias superiores".