Cáceres se presentó a declarar en Tribunales: "vamos a esperar a la Justicia"

viernes, 4 de diciembre de 2020 09:31

Medido en sus palabras y siempre aclarando que "hay dos familias dañadas", el diputado nacional Eduardo Cáceres se presentó en el edificio de Tribunales para declarar en el contexto de la causa que se investiga una presunta violencia de género contra su ex pareja, Gimena Martinazzo.

El legislador llegó acompañado de sus abogadas e indicó que se va a "esperar a la justicia". "Acá hay dos familias dañadas, me puse a disposición de la justicia desde el primer día. A penas me enteré de la denuncia fui a la Comisaría de la Mujer, me saqué los fueros, pedí licencia por 60 días y vine acá a aclarar las cosas", explicó el legislador en rueda de prensa al momento de ingresar al lugar.

Luego explicó que el objetivo es "aclarar" lo que está ocurriendo y "cuanto más rápido mejor". "Es un tema muy sensible. En Argentina mueren cada 26 horas una mujer", agregó a medida que iba caminando por los pasillos de Tribunales.

Ante la seguidilla de preguntas de la prensa, se mostró muy prudente y sin querer ir más allá con sus declaraciones. "Me está esperando el juez (...) por respeto a las dos familias y a la justicia, (...) por supuesto voy a declarar", señaló una y otra vez y aclaró que pondrá a disposición de la justicia el celular para que sea periciado.