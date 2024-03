Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 29 de marzo de 2024 00:00

Nuevamente los protagonistas de Todo por mi hogar, podrían ser sorprendidos por un golpe de suerte. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita un camino lleno de nuevos desafíos.

En el capítulo de este viernes, Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) le mostrará a sus amigos el cuadro que su papá encontró tirado en el pueblo. "Es una pintura horrible, ni siquiera entiendo qué es", dirá el joven a Tolga (Berk Ali Çatal) quien rápidamente reaccionará.

"No digas estupideces, eso es arte, ese es su estilo. Jenckerson, es un famoso pintor. A mi madre le gustaba el trabajo de Jenckerson. Yo solía ir a las galerías con ella, así lo conocí", explicará Tolga.

Luego señalará que el cuadro que él tiene probablemente tenga un alto valor. "Sí, amigo, sus cuadros no valen menos de medio millón. Al menos debe valer medio millón", apuntará para luego preguntar cómo fue que ese cuadro llegó a la familia. "No tengo idea, mis padres salieron un día y cuando volvieron lo traían, eso es todo", aclarará Ogulcan.

En todo este escenario, Ogulcan, Ömer y Tolga intentarán saber si esa pintura es original o es una réplica perfecta. Eso será determinante para ganar una buena suma de dinero. "Si es original, vamos a ser ricos. Hay que revisar y si lo es entonces lo podemos vender... Vamos a ser ricos y podremos grabar muchas canciones", destacarán.

Lejos de todo esto, Yasmin (Eylül Kandemir) decidirá contarle a Doruk (Onur Seyit Yaran) que siente algo por él. Pero no será directamente con su voz sino con una carta. "Quizás creas que soy una cobarde, pero no tengo el valor suficiente para hablar de mis sentimientos. Me gustas demasiado", comenzará el escrito.

Pero la desgracia podría golpear a la familia de la mano de una acción de Sevval (Nihan Büyükagaç). La mujer se reunirá con Suzan (Ahu Yagtu). "Por qué me cita esta mujer en medio de la nada?", preguntará esta última a lo que Sevval le dará la respuesta: "Suzan, estoy bien. Para ser una mujer que perdió a su esposo y que tiene una familia arruinada, estoy bien".

Luego apuntará con un revólver. "¿A qué le temes, Suzan, eh? Lo mereces", dirá Sevval a lo que la mujer le pedirá que no cometa una locura. "Escúchame, esta no es la solución a nada, créeme. Mira, deja de jugar con esa arma, te lo ruego", suplicará.