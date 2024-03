"Me lo pidió": revelaron que hay una "mano negra" dentro de la casa de Gran Hermano 2023

viernes, 29 de marzo de 2024 00:00

Uno de los elementos de juego más recientes que está sacudiendo por completo la dinámica de Gran Hermano es, sin duda, la fulminante. En esta ocasión, Cata decidió no guardar secretos y realizó una impactante confesión frente a sus compañeros, dejando a Paloma completamente atónita.

Durante una conversación en la habitación de las mujeres, en compañía de Zoe, Virginia y Manzana, Cata no titubeó y reveló que Emmanuel le había indicado que Gorostidi la había señalado directamente para la nominación y la fulminación.

"Antes de que vengan a increparme diciendo que tú me diste la fulminante, no sé qué había pasado, pero él me dijo 'toma represalias con la chica a la que debes', y yo pensé 'esto es extraño'. Luego, vinieron a increparme y pensé 'ah, ya veo, lo que me dijo Emma era verdad'", confesó, dejando a la pediatra paralizada.

En ese momento, Catalina no pudo contenerse más y admitió: "Alguien me pidió que lo hiciera, soy una tonta. Estaba hablando con Furia y él me escuchó. Me siento tan frustrada porque hice cosas que no quería hacer solo para complacer a una persona, y ahora que quiero utilizarlo, no puedo".

Cuando el fragmento de la conversación en vivo donde Cata confesó a Paloma que la había fulminado se difundió por las redes sociales, los seguidores de Gran Hermano inundaron la plataforma con comentarios diversos.

"Catalina no la aguanto más, que se vaya con su odio, mala energía y falsedad", "¿Fue Furia quien le pidió? ¿O solo estaba inventando?", "Ella tomó la decisión, pudo haberse negado. ¿Por qué actúa como si estuviera obligada? Es ridículo, ingresó justo después de los otros dos para perjudicar a Furia", fueron algunas de las reacciones expresadas por los espectadores.