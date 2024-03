Melissa: avance del capítulo de este viernes

viernes, 29 de marzo de 2024 00:00

Un secreto, el amor encendiéndose y el peligro latente. Así avanza Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La novela avanza de manera muy intensa con importantes hechos que pronto saldrá a la luz.

En el capítulo de este viernes, Öykü (Ece Gürer) se dará cuenta que Metin (Onur Dikmen) la viene siguiendo desde hace varios días y decidirá encararlo. Piensa que él esconde algo y por eso querrá saber qué le sucede. "¿Me has estado siguiendo? Yo no soy la mujer de nadie, Metin. ¿Qué es lo que quieres? Pasamos un rato juntos, y al día siguiente me convierto en tu novia. No puedes decidir eso tú solo", lanzará la mujer.

Ante esto, él justificará su raro accionar confesando que lo que hizo fue para intentar protegerla. "Había un hombre en la pastelería, tenía una fotografía tuya. Preguntó por ti", explicará haciendo alusión a esa extraña persona que recorrió todo el pueblo y que cada vez está más cerca de encontrarla.

Tras esto, ella apuntará sin vueltas y de manera contundente: "No volverás a seguirme, ¿entendido?". Sin entender qué es lo que ocurre, Metin respetará su decisión y pedirá perdón por cómo actuó: "lo siento".

Por otro lado, un hombre golpeará la puerta de la granja de Metín. Se trata del esposo de Sermin (Çagla Acar), quien está muy preocupado porque no sabe dónde está su esposa. "Ella ha estado desaparecida desde hace unos días", le confesará con la voz casi quebrada.

En plena conversación, el hombre advertirá que Melissa tiene en su pecho el collar que era de Sermin. A partir de eso sospecharán quién puede haberla matado. "Aquí es donde Besime (Ece Ercan) cavaba. Sí, era aquí. ¿Habría enterrado algo aquí?", lanzará la mujer con mucha duda a lo que Metin tratará de quitarle fuerza a sus sospechas. "Bésime cavaba y es el lugar donde apareció el collar. Debe haber alguna conexión entre ellos", agregará.