Roly Serrano transita una milagrosa recuperación: “Estoy cada vez más contenta y más tranquila”

miércoles, 27 de marzo de 2024 00:00

Roly Serrano continúa su lucha por la recuperación tras el accidente automovilístico que sufrió el pasado 3 de marzo. En diálogo con Teleshow, Gloria, su hermana, brindó detalles sobre el estado actual del actor: “Está re bien, pero súper bien”.

Los primeros días fueron críticos. Serrano sufrió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser trasladado al Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) en Buenos Aires. Se encontraba sedado y con dificultades para respirar por sus propios medios.

Sin embargo, con el correr de los días, la salud del actor comenzó a mostrar signos de mejora. Hace diez días, le realizaron una traqueotomía con éxito, lo que le permitió empezar a respirar por sí mismo y ser retirado de la sedación.

“Mi hermano está oxigenando bien. Le están sacando la graduación de la cánula y en 10 días, o menos, ya le podrían sacar la cánula”, contó Gloria.

Además de la evolución física, también se han visto mejoras en el estado de ánimo de Serrano. Ya puede comunicarse con sus seres queridos, aunque todavía no puede hablar.

“Intercambiamos conversaciones aunque él obviamente no puede hablar. Se enoja porque no le entiendo bien las cosas y hay cosas que me pide que no lo puedo hacer yo”, relató Gloria.

Los médicos esperan que Serrano complete su recuperación en otro centro especializado en foniatría, fisioterapia y ergoterapia.

“Estoy cada vez más contenta y más tranquila”, dijo Gloria, quien agradeció el apoyo de todos los que acompañaron a la familia en este difícil momento.