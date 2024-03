Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 27 de marzo de 2024 00:00

El final de la Tercera Temporada de Todo por mi hogar está a un paso y con esto, la dresgracia y el dolor atravesará a todos sus personajes. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, avanza con una trama que está atravesada por el amor pero también por la tristeza.

En el capítulo que se verá este miércoles, Doruk (Onur Seyit Yaran) y Yasmin (Eylül Kandemir) tendrán una importante charla en la que él le cuestionará la mala actitud que tuvo al interferir en el concurso de bandas. "Estás tratándome como si me odiaras", comenzará expresando ella a lo que él no dudará en increparla.

"¿Qué vas a decir? ¿Que nos mentiste? Es obvio que lo hiciste. Mira, sí queríamos ganar ese concurso. Teníamos mucha ilusión. No entiendo qué ganaste al impedirlo. ¿Solamente fue por el gusto de vernos fracasar o qué? Explícamelo todo", lanzará él a lo que ella abrirá su corazón y confesará todo: "Me sentí humillada por lo del desfile. Tenía ganas de ponerme el vestido, pero cuando dijeron que Asiye lo iba a usar, yo no lo creía. Solo podía pensar en que quería vengarme de ella".

Por otro lado, Sarp (Atakan Özkaya) y Yasmin (Eylül Kandemir) verán muy feliz a su padre y querrán saber a que se debe esa expresión que tiene. "Oye, papá, no había notado lo apuesto y elegante que te ves el día de hoy. ¿Llevas puesto perfume?", expresará Yasmin. Ante esto Ahmet confesará que es por los sentimientos que tiene hacia Suzan (Ahu Yagtu).

"Papá, nunca te vas a aburrir de esa mujer", señalará Sarp a lo que luego subrayará que no le agrada "porque afecta a mi madre". "No hablen mal de Suzan, por favor", pedirá Ahmet (Kaan Çakir) a lo que luego explicará: "Ella no es una desconocida. Miren, Susan y yo estamos en una relación, ¿lo comprenden? Nos vamos a casar", destacará.

Lejos de todo esto, Sevval (Nihan Büyükagaç) tomará una decisión que no será la correcta. La mujer buscará un arma para vengar que Ahmet y Suzan estén empezando una relación. Su objetivo será frenar cualquier vínculo entre ellos, cueste lo que cueste.