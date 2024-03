Melissa: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 27 de marzo de 2024 00:00

Con el amor sobrevolando pero los miedos y confusiones marcando presencia. Así avanza Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadi'nin Kizi. La novela transita momentos que mantienen atrapada a la audiencia pero también con constantes cambios.

En el capítulo de este lunes, Melissa (Beren Gökyildiz) cenará con Mahinur (Sezin Bozaci) con la alegría de que Metin (Onur Dikmen) estaría encontrando el amor. Sin embargo esta mujer está en contra y no soporta esa posibilidad. "Con tanta emoción, no puedo comer", lanzará la nena sin ocultar tanta felicidad.

Más tarde, Mahinur tendrá una charla cara a cara con Metin a quien le mostrará su rechazo de que esté en pareja. "¿Estás enamorado de ella?", preguntará sin más rodeos a lo que agregará: "Metin, no me engañes. Es una pregunta simple. Dime si estás enamorado de ella. Sí o no".

Ante esto, su hermano le aclarará que no tiene por qué darle entrada y salida de su vida. "No tengo por qué responder", le dirá Metin generando a partir de eso una discusión en la que no quedará al margen los miedos de ella.

Más tarde, Melissa no ocultará su alegría nuevamente por la presencia de Öykü (Ece Gürer) en la vida de Metin. "¿Señorita Oikyu? ¿Qué hace aquí? No me imaginé que pasaría esto. Yo estoy de acuerdo con que esté aquí. Me parece estupendo. Significa que ustedes dos se conocen. Significa... Mejor le digo adiós. Debo ir a estudiar. Diviértanse", dirá con emoción y mucha euforia, antes de dejarla a ella con Metin en una cena romántica.

Por otro lado, Orhan (Özgür Özberk) avanzará con el negocio sucio de quedarse con las granjas y se enojará con Nekati por no poder hacer las órdenes que él le dio. "Solo me importa detenerlos. Quiero que todos dependan de Más Orgánico. El resto es irrelevante", señalará Orhan.