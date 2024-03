Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 26 de marzo de 2024 00:00

Tensión, malestares y confusiones se conjugan en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza en la cuenta regresiva para el final de la Tercera Temporada y con esto se encamina a grandes cambios.

En el capítulo de este martes, Ahmet (Kaan Çakir) se mostrará muy molesto por las actitudes que tiene Sevval (Nihan Büyükagaç) y que lo llevaron a pelearse con Suzan (Ahu Yagtu). En una charla que tendrá a solas con esta última mujer, le dirá algo que ella nunca esperará. "Sobre todo ahora que serás mi esposa. Ella tiene que entender que entre tú y yo las cosas van en serio y ya no va a poder interferir", dirá él al pasar.

Ante estas palabras, Suzan quedará atónita y la primera reacción que tendrá será preguntarle si la intención de él es el matrimonio. "¿Entonces me estás pidiendo que yo me case contigo?", lanzará con temor a lo que él respondió sin vueltas: "¿Qué opinas?, Si te gustaría".

Lejos de eso, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) y Doruk (Onur Seyit Yaran) mantendrán una romántica charla a la luz de la luna. Entre risas, abrazos y besos, él se mostrará algo celoso con el joven que le pidió un autógrafo a ella. "Es un idiota amor, solo es eso", le dirá Doruk a lo que ella preguntará entre risas: "¿De verdad odias que se me acerque?".

"Ay, Doruk, ¿qué quieres que haga? ¿Que le diga a toda la escuela que no me escriba ni comente mis publicaciones? No hagas eso nunca, no te conviene. Embra estará triste, ¿no lo crees? Doruk, ¿no deberías sentir celos por él?", agregará pero él le aclarará que no está celoso ni lo odia: "Es solo que no me agrada la verdad. Es arrogante y engreído. No tengo nada que envidiarle. No tengo nada que envidiarle. Es un mediocre completamente".

Mientras eso pasa en el puerto, Ömer (Yigit Koçak), Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) y Sarp (Atakan Özkaya) padecerán las horas que viven dentro de la celda de la comisaría. Hasta allí llegará Sevval y le confesará a su hijo que fue ella quien denunció el casino clandestino. "Es que estaba enojada con Akif y con tu padre. Quería afectarlos de alguna manera pero nunca imaginé que te involucraría", le dirá la mujer entre lágrimas.

Al escuchar eso, Sarp estallará en ira. "¿Cómo es que fuiste capaz de hacer algo así? ¡Por tu culpa estoy en esta celda!", le dirá sin poder contener el malestar a lo que luego agregará: "tú no sabes lo que acabamos de vivir". Ahora la posibilidad de salir dependerá de Ahmet. Sin embargo él no le atiende el teléfono a Sevval y su hijo no cuenta con alguna forma para comunicarse.