Alfa volvió a "Gran Hermano" y a Cata no le gustó nada

martes, 26 de marzo de 2024 00:01

Walter "Alfa" Santiago entró a la casa de "Gran Hermano" (Telefe) para mover el ambiente y en el fandom pronosticaron que marcará el quiebre de las "Furiosas". Una de ellas, ya mostró el desagrado absoluto: Cata.

El exparticipante de la edición anterior podrá nominar esta semana y entró fijando los puntos. Entre ellos, va a cocinar y dijo que "les enseñará" a mantener la casa, ya que criticó el estado general.

"¡Son unos sucios! ¡Qué quilombo! ¡Qué olor a sucio; qué olor a suciedad que hay acá dentro! ¿Toallas mojadas? ¿Quién es el HDP que se baña y deja las toallas mojadas en el colchón? Te voltea el olor acá...", se quejó. Y eligió quedarse en la cama de Rosina porque "del otro lado, hay un olor... Si la limpian para mañana, me voy allá".

La que no puso buena cara fue Catalina Gorostidi que lanzó una frase lapidaria: "Me va a hacer pisar el palito, este forro". Ante su indisimulable desagrado, Santiago del Moro le pidió que favorezca una convivencia armónica. Como respuesta, ella pidió: "Son malos. Mandame a la Tora, ¡por favor!" y el conductor señaló que la producción no manda personas "a pedido".

¿Habrá pelea?