Tras rendir su última materia de Abogacía, Sol Pérez mostró su regreso más esperado

martes, 26 de marzo de 2024 00:00

Sol Pérez contó días atrás que había dejado una de sus actividades favoritas por dedicarse a un gran sueño. Fue así como la panelista contó en Instagram que hacía un mes no iba al gimnasio por preparar el último examen final de Abogacía.

Tras aprobar, este lunes volvió al gimnasio, donde cumplió con una rutina de Iron Pump y levantó pesas. Empezó muy temprano ya que a las 7 de la mañana ya estaba a pleno, siempre acompañada de su esposo. Una hora más tarde, se grabó regresando junto a él en moto para luego sumarse a Rumis y más tarde, a "Cortá por Lozano" (Telefe).

Sol encara una nueva etapa en sus estudios ya que le queda la tesis para poder alzar su ansiado logro: el título de Abogada.

“Estoy muy feliz, estamos brindando con Guido, ya nos terminamos la cerveza. No puedo creerlo, dos horas duró mi examen. Oral y escrito, primero la parte escrita, salís de la sala y después te toman la parte oral y en el oral me mataron. Me hicieron mil preguntas súper difíciles”, dijo Sol en un video en Instagram, que compartió que la calificaron con un 7, el pasado viernes.

Su gran apoyo fue su esposo, Guido Mazzoni que le dedicó un tierno mensaje. “Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos, te dirán que tú tampoco puedes hacerlo. ¿Quieres algo? Ve por ello y punto. Gracias por enseñarme todos los días a ir por más !! Te amo”.