Se filtró un video de Holder de GH teniendo relaciones y las redes estallaron de memes

jueves, 4 de mayo de 2023 00:00

Este miércoles en la noche, el hashtag #Holder fue tendencia en las redes sociales como uno de los temas más mencionados en Argentina. ¿A qué se debió? Precisamente hizo referente a Tomas Holder, el ex participante de Gran Hermano, sobre quien se filtró un video íntimo que ocasionó una catarata de comentarios.

Según se conoció, el video dura un poco más de un minuto y medio y allí aparece junto a una joven, en la cama, en pleno acto sexual. Al parecer, es él quien se encarga de registrar el momento en la cama.

Las imágenes comenzaron a circular por Twitter y fue justo en esa red social donde el rosarino se convirtió en tendencia. Sus seguidores generaron memes de la situación y su apellido se convirtió en uno de los más mencionados.

Y AHORA COMO DESVEO EL VIDEO DE HOLDER pic.twitter.com/iC40WWqEHv — nico ??? (@hollndxgarfld) May 4, 2023

“Ay, no, por qué vi el video de Holder cog...”, “Quedé traumada”, “Acabo de ver el video de Holder. ¿Para qué mierd... tengo Twitter?”, “Venía bien hasta que me apareció el video de Holder. Hasta el partido de Boca no pienso entrar más a Twitter. Chau, loco”, fueron algunos de los mensajes en las redes.

OMG, ACABO DE VER EL VIDEO HOLDER uD83DuDE33 pic.twitter.com/4b1bTSBu7B — uD835uDC0CuD835uDC32 uD835uDC1BuD835uDC1AuD835uDC1BuD835uDC32 uD835uDC03uD835uDC1AuD835uDC22 (@NamKookieHobi) May 4, 2023

Si bien este miércoles, el fisicoculturista se mostró muy activo en sus redes sociales, aunque hasta el momento no se manifestó en lo que refiere a la filtración del video íntimo.

el video filtrado de Holder pic.twitter.com/4wB8uqModu — nacho yacyna (@nachoyacyna) May 3, 2023

Acabo de ver un video de Holder garchando pic.twitter.com/f2IF4ZuUGy — Rubí uD83DuDC5B (@whyisrubi) May 4, 2023