El tierno gesto de Paula Cháves con Nahuel, el motoquero que la ayudó con su hija

jueves, 4 de mayo de 2023 00:00

Hace un año atrás, Paula Cháves vivió un momento que jamás olvidará en su vida. Todo ocurrió cuando la hija menor de la modelo, Filipa, comenzó a convulsionar en el auto mientras viajaban por la autopista Panamericana.

En ese momento apareció Nahuel, un joven de 18 años de Don Torcuato, que le abrió camino con su moto para que Paula pudiera llegar lo más rápido posible al hospital, para que atendieran en urgencias a la niña. Paula quedó eternamente agradecida con el joven y ahora tuvo un tierno gesto con él.

“Ando en busca de algún trabajo, si alguien sabe de alguno me ayudaría un montón, de lo que sea”, escribió el joven en sus historias. “Tengo experiencia en talleres mecánicos pero me doy maña para todo”, agregó.

La historia fue replicada por Paula en su cuenta de Instagram, ya que ella cuenta con miles de seguidores y quiso ayudarlo de esa manera. “Nahui, el motoquero que me ayudó con Fili busca trabajo”, escribió la modelo.

En su momento, Paula relató lo sucedido en aquel momento: "Al grito mío por la ventana de 'Veni ayudame por favor'. No solo me abrió camino en la panamericana... sino que cuando llegue a la guardia, me bajé del auto y dándole las llaves del auto le dije. 'Atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto (la cantidad de indicaciones en 4 segundos muy de virgo)".

"Y así fue... mientras las medicas divinas de la Trinidad de San Isidrio atendían a Filipa. Entró este Motoquero Salvador, con Balta a upa, diciéndome que él llevaría el auto al estacionamiento de la Clínica".

"Querido motoquero súper héroe (así le dije a Balta) porque me dijo: 'mamá me dejaste en el auto con un señor con casco'. Gracias por cruzarte en nuestro camino", finalizó.