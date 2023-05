Eda y Serkan: Nesrin, el personaje que se suma a la ficción para generar malestar

miércoles, 31 de mayo de 2023 00:00

Un nuevo personaje se sumará este miércoles a Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Sen Çal Kapimi, transita un camino en el que el amor de los protagonistas vuelve a estar al descubierto entre ambos, aunque tratan de no escuchar al corazón.

Con algunas verdades ya reveladas y sin secretos que alteres los humores, la trama ahora avanza entorno a el nuevo rumbo que quiere tomar Aydan (Neslihan Yeldan) en la fundación. La madre de Serkan (Kerem Bürsin) quiere ser la presidenta en la fundación que preside una "vieja amiga" y para ello hará todo lo posible para conseguirlo, aunque eso implique hacer jugar a su hijo a su favor.

En este camino, un nuevo personaje se sumará. Se trata de Nesrin, una mujer que ahora es la presidenta de la fundación y que su lugar será puesto a votación de las mujeres que confirman esa asociación. Pero Nesrin no es cualquier mujer. Es la madre de Ferit (Çagri Çitanak) y quien "odia" a Selin (Bige Önal).

"No me equivoqué al decirle a mi hijo que vos no eras la mujer indicada", le dirá Nesrin cuando la vea, dejando marcado el rotundo rechazo que le tiene. Sin embargo con ella tendrá que compartir el compromiso laboral que tiene con la fundación que se desprende de la empresa de los Bolat.

Sin embargo, la mujer no tendrá como su adversaria a Selin sino a otro personaje: Aydan. Es que ambas buscarán tener protagonismo y ser la "mejor" ante la sociedad pero sobre todo ante los miembros de la fundación. La presidencia será el mayor objetivo de ambas. ¿Quién lo conseguirá?.

¿Quién es la actriz?

Nesrin está interpretada por Melda Arat. La actriz nació en el año 1970 en la provincia de Kütahya, Turquía. Actualmente tiene 52 años de edad. Se graduó de la Universidad Técnica de Yildiz, departamento de Restauración, y de la Universidad Mimar Sinan, del departamento de Matemáticas.