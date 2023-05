"Esto no puede estar en la televisión": el fuerte descargo de Lucas Benvenuto tras vivir un mal momento

miércoles, 31 de mayo de 2023 00:00

"El amor no abusa", "el amor no te manipula", "el amor no lastima", esas fueras algunas de las frases que escribió Lucas Benvenuto en las historias de su perfil personal de Instagram. El joven decidió realizar un fuerte descargo tras escuchar cómo se debatió en la mesa de Polémica del Bar el tema que los tiene como protagonistas a él y a Jey Mammon.

El joven interpretó que tanto la conductora como una de los panelistas mostraron su apoyo incondicional al humorista y esto despertó su rechazo y enojo de inmediato. Fueron varias las palabras que resaltó en diferentes historias y puntualizó que "esto no puede estar en la televisión".

“Que esto que pasó en esa mesa de ‘profesionales’ encienda las alarmas en nuestro país. Esto no puede estar en la televisión”, lanzó Lucas, dejando en claro su malestar tras el tratamiento que tuvieron del tema en el programa que sale todas las noches por América.

Por último, Lucas pidió respeto por su historia y advirtió que todos deben estar atentos ya que es algo muy delicado y se debe tomar con mucho cuidado.

