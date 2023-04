Wanda Nara y Maxi López, el reencuentro en la noche porteña

jueves, 27 de abril de 2023 12:54

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron una separación escandalosa y estuvieron enfrentados durante muchos años. Sin embargo, la pelea de la mediática con su actual marido, Mauro Icardi, logró unirlos nuevamente y ahora pueden compartir momentos junto a sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.

El hijo mayor de Wanda y Maxi está jugando en las inferiores de River y tras la práctica, les pidió a sus padres ir a comer todos juntos a una parrilla a la que suele ir con su abuela. Los padres aceptaron y comieron todos juntos, sin esconderse de los demás comensales (entre ellos Carmen Barbieri, que estaba festejando ahí su cumpleaños) y la prensa que esperaba en la puerta.

Wanda aseguró que la cena “no fue casualidad” y que Mauro no asistió porque “está trabajando”. También le preguntaron por su visita al Estadio Monumental, el mismo día que Eugenia “La China” Suárez y optó por no responder e irse rápidamente: “Fui a trabajar, no vi a nadie. No tengo ningún problema con nadie. No tengo más nada que hablar de nadie”.

Maxi se mostró más relajado y sonriente: “Nos sentamos por los chicos porque es lo normal. Yo soy el papá y ella es la mamá. Yo quiero comer con mis chicos que nos los veo hace un tiempo, vine para esto. Comimos acá porque mi chico más grande quería comer acá”.

Con Wanda “hablamos de los chicos. Está bueno llevarse bien, mejor así. Ya tuvimos otras comidas donde compartimos con los chicos. Mauro se sentará con ella y con sus nenas. No la organicé yo (la cena) y no creo que lo vaya a organizar. Que vayan a comer donde quieran”, dijo, entre risas.

López también habló sobre la rivalidad entre Wanda Nara y Evangelina Anderson que ahora les toca cruzarse permanentemente ya que sus hijos juegan juntos en River: “Se llevan bárbaro (los chicos). Cosa de las mamas, por ahí ahora se llevan mejor”.