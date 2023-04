Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

jueves, 27 de abril de 2023 00:00

Un beso, una escena de celos, una desilusión y la muerte sobrevolando. Nuestro Amor Eterno avanza por Telefe con capítulos intensos y dramáticos. La ficción turca, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita un camino en el que la desesperación forma parte de la historia.

En el capítulo de este jueves, Faruk (Özcan Deniz) le confesará a Akif (Fatih Koyunoglu) que Özgür (Eylül Su Sapan) lo besó en el hotel. Y la misma versión le contará Süreyya a Dilara (Neslihan Arslan) y Senem (Neslihan Yeldan), quienes no podrán creer la escena y lo ocurrido.

"¿Cómo pudiste irte tan tranquila?, no entiendo en lo absoluto", reprochará Senem y subrayará: "si yo hubiera sido tu la hubiera agarrado de los pelos. Por qué no regresaste y le dijiste quién te crees maldita mujer, cómo besaste a un hombre que está casado y tiene una pequeña hija".

Tras todo esto, Özgür irá a trabajar a la empresa e irá a la oficina para hablar con Faruk. Pero escuchará de él lo menos esperado. Producto de esa charla saldrá desatada en lágrimas y descargará su dolor con su amiga vía telefónica.

"Quedé como una idiota por tu culpa. Nunca en la vida me sentí tan humillada. Me dijo que está enamorado de su esposa y que me ve como su hermana", explicará la joven mientras camina con el celular en mano y completamente desbordada.

Luego agregará: "Además me despidió porque dijo que ya no es posible que trabaje con él. No se como voy a sobrevivir a esta vergüenza. Me quiero morir". Tras esto, la tragedia la atravesará. Es que intentará cruzar la calle sin mirar y un auto la embestirá provocando que quede en grave estado.

Por otro lado, Adem invitará a Dilara a ir a una sesión de su psicóloga para tratar de acercar posiciones y que no haya más rispidez entre ambos. "Hablé con la doctora y ella dijo que puede vernos a los dos. Lo dijo por nuestro hijo y ver por su futuro. Si no quiere, no pasa nada. Ojalá lo consideres", señalará.