Amor de Familia: avance del capítulo de este jueves

jueves, 27 de abril de 2023 00:00

Amor de Familia transita sus momentos culminantes por la pantalla de Telefe. La ficción turca, cuyo título original es Bizim Hikaye, comienza el camino final y con esto, el drama no dejará de estar presente pero conjugándose con la comedia, el amor y el dolor.

En el capítulo de este jueves, los problemas entorno a la fortuna de la lotería llegará a su fin de una forma insólita y conflictiva. Es que Fikri y Ersin esconderán el dinero en una bolsa negra entre la basura y cuando menos lo imaginen, un mendigo lo colocará en el fuego.

"Se está quemando", "salven el dinero", "nuestro dinero, no puede ser", gritarán los niños desesperado al ver la escena, mientras Fikri y su sobrino tratan de sacar la bolsa con un palo pero sin resultado positivo: el fuego ya habrá hecho lo suyo.

Por otro lado, Baris le confesará a Tufan que con Filiz no atraviesa su mejor momento de pareja. En su consultorio mantendrá una charla sin pensar que a pocos metros su esposa escuchará cada palabra que él diga. Esto generará una gran desilusión y malestar en la joven.

"Su familia son sus hermanos, siempre siento que intento ocupar un lugar pero no lo logro", comenzará explicando Baris a su amigo. Luego confesará: "el matrimonio es muy difícil, al principio no pensaba lo mismo pero ahora no lo se. Supongo que tengo que aceptarlo, al fin de cuenta soy como un extraño más".

Pero habrá una frase de Baris que retumbará una y otra vez en la cabeza de Filiz: "El matrimonio y tener una familia en un principio me sentí muy bien pero debo aceptar que no es lo que pensaba. Se necesita paciencia".