"Tengo una tristeza infinita": una sensible pérdida afectó a una querida panelista de Telefe

lunes, 24 de abril de 2023 20:50

Siempre es difícil despedir a un ser amado, mucho más cuando se trata de alguien que nos dio la vida y transmitió la vocación. Ese duelo es el que atraviesa Paola Juárez que perdió a su papá este fin de semana. Fue un destacado periodista y la acompañó a cada paso. La querida panelista de "Cortá por Lozano" le dedicó un extenso posteo en Instagram y recibió el apoyo de sus compañeros de ciclo y seguidores.

"Así siempre papi de mi alma. Hasta el último segundo de tu vida estuvimos de la mano. Hoy quiero estirar mi mano al cielo porque sé que estas allí. Una gran parte de mí se fue con vos papi. Hablamos de todo, siempre, pero nunca hablamos de esta parte en la que vos te ibas y yo me quedaba acá. Y no estás para darme tus palabras siempre justas, como hiciste siempre. Hasta la semana pasada cuando te pedí un consejo y vos me lo diste..no sabía iba a ser el último. Tengo una tristeza infinita", escribió junto a una foto de su infancia junto a su padre Francisco Nabor Juárez.

Agregó: "Me dejaste tanto pa, todo lo que no se puede comprar con dinero. Agradezco tanto haberte tenido de padre y haber compartido tanto juntos. Me quedo con todo lo que me brindaste y lo llevaré siempre conmigo. Fuiste, además, el abuelo más amoroso y vivirás siempre también en tus nietos, por quienes hiciste tanto. Guíanos desde el cielo donde seguro te recibió tu amada madre, tu padre, tus adorados abuelos y tu amados Osvaldo Soriano, Antonio Dal Masseto, Manolo Puente y tantos amigos queridos".

Reconoció que "me costó mucho escribir esto, días. El posteo más triste. Pero como muchas veces compartí acá algunos paseos con vos y mamá, y siempre recibía comentarios hermosos, hoy escribo esto. Los que me conocen bien saben lo que sos para mí. Me duele el corazón, pero sé que tenías que descansar pa. Es el domingo más triste. El domingo sin vos no es más domingo. Hace un rato volví de dejarte unas flores, sé que hubieras preferido un choripán. Te amo pa. Ojalá pueda honrarte cada día".





Paola dio "gracias por los innumerables mensajes de amor para mi y mi familia. Desde el periodismo, del rugby, del montañismo, de tu amada Patagonia. Gracias a mi familia que me sostiene. A mis amigos incondicionales y mis compañeros de trabajo. A cada médico, cada enfermero, que nos acompañó y lo cuidaron. A quienes lo acompañaron en casa".

Por último, lo definió: "Mi padre fue un hombre extraordinario y deja un vacío infinito. Fue jugador de rugby, alpinista, periodista, escritor, historiador, contador de anécdotas imbatible pero sobre todo un hombre bueno, honesto y que sólo pensaba en cuidar y amar a su familia. Me voy a quedar con todo lo lindo que vivimos juntos, que fue toda mi vida hasta acá. Voy a extrañarte cada día".