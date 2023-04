"Gracias por no darme una vida cómoda": Rodolfo Barili conmovió con un fuerte mensaje

lunes, 24 de abril de 2023 18:02

Rodolfo Barili nunca ocultó su amor y admiración por familiares. Son conocidos sus posteos en redes sociales dedicados a sus hijos y a su esposa, Lara Piro. Pero esta vez, la dueña de sus palabras más dulces fue su mamá. En Instagram, escribió un extenso mensaje dedicado a Antonia Di Biase, que estuvo de cumpleaños.

"No es por presumir, pero tengo la mamá más linda del planeta! (Si si, acá estamos nosotros, la legión de hijos que afirmamos lo mismo de nuestras mamis, dispuestos a enfrentar a una legión de terapeutas y darles nuestras explicaciones y argumentos al respecto. O no es asi?) Hoy mi mami cumple años! Y acá estoy vieja para decirte que te amo y que ya saqué la cuenta y, definitivamente no me alcanzará la vida para agradecerte tu amor y tu ejemplo!", resaltó el periodista y conductor de Telefe Noticias.

Y resaltó: "Gracias vieja por no darme una vida cómoda, sino llena de desafíos hermosos. Aprender de vos ha sido el más lindo de los recorridos posibles. Jamás un atajo. “El camino correcto por lo general es el más difícil de tomar”. Así es vieja, así es. Te amo mami! Que tengas el día hermoso que merecés. Lleno de amor, abrazos y mimos sembrados a lo largo de la vida. El finde llegan los míos. Te amo ma! Tanto tanto que todas las palabras para describirlo suenan a menos que eso".

Barili adjuntó una tierna imagen en la que se lo ve tomando mate, en el frente de su casa, junto a Antonia que sonríe espléndida.