"Me hago cargo de mis hijas": Cubero, sin filtro sobre Nicole Neumann

sábado, 22 de abril de 2023 00:00

Nicole Neumann ultima detalles de su mega boda con el piloto Manu Urcera, mientras atraviesa altibajos con algunas de sus hijas, fruto de su relación con el ex futbolista Fabián Cubero.

En ese contexto, fue precisamente Cubero quien habló en un móvil con LAM y se refirió sin filtros a su ex pareja. "Hoy no creo que podamos hacer un arreglo con Nicole. Es algo que ahora no puedo explicar tampoco", dijo tajante sobre la situación que vive por sus hijas.

"Hay algo que se está manejando en el juzgado. Pero no lo puedo contar ahora", adelantó. Semanas atrás, se conoció que Indiana, la hija mayor de Fabián, se mudó a la casa de su padre para convivir con él y su actual pareja, Mica Viciconte, por presuntos cruces con Nicole.

"Yo me hago cargo de mis hijas. No tengo que pensar en nadie más. Yo cumplo con el colegio y la obra social. El arreglo que hicimos en su momento cuando nos separamos quedó antigüo porque mi situación era diferente. Yo me ocupo del bienestar de mis hijas", explicó sobre la situación.

"Siempre tratamos de buscar la solución. Muchas veces se dicen cosas que no son reales. Yo no paso información a la prensa. Cuando eso pasa es obvio que voy a quedar expuesto. Esas cosas a mí no me gustan porque no tengo que demostrar nada a nadie", indicó.

"Ustedes mismo ven las redes y ven que no está con la mamá... No dije nada que no se haya visto", cerró el deportista.